Чем завершилась основная программа Восточного экономического форума

Восточный экономический форум на острове Русский из-за коронавируса прошёл с перерывом в год и насчитал четыре тысячи человек со всего мира. Крупнейшие компании подписывали соглашения о сотрудничестве, заключали многомиллионные контракты. Ключевой момент форума — пленарная сессия с участием лидеров России, Казахстана и Монголии. Но не менее, а даже более важным было участие Владимира Путина в серии мероприятий по развитию Дальнего Востока.

Когда в России в 2012 году решили провести форум АТЭС, рассматривались разные города для съезда мировых лидеров, но Владимир Путин предложил собраться именно во Владивостоке. Он лично курировал возведение на острове Русский Дальневосточного федерального университета, строительство новых и так необходимых городу мостов через заливы. Глава государства не раз повторял, что Приморье и Арктика — стратегические для развития страны регионы.

Первые дни форума Путин как раз посвятил совещаниям по развитию ДВФО — рассматривал предложения по новым мерам соцподдержки жителей, увеличению туристического кешбэка для тех, кто проведёт отпуск на Дальнем Востоке, снижению ставок по ипотеке, налоговым преференциям для бизнеса, работающего в регионе. Путин даже не исключил, что Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке.

На пленарной дискуссии Путин напомнил, что в регионе действует специальный демографический пакет, который включает специальные условия по ипотеке, материнскому капиталу, программу дальневосточного гектара.

Ключевое мероприятие форума — пленарная дискуссия — носило больше политический, нежели экономический характер. Возможно, это немного компенсировало отсутствие на экономическом форуме министра экономразвития, министра финансов и глав других соответствующих ведомств. Непонятно, где они были, если должны были быть здесь.

"Мяч на стороне наших партнёров", — отметил президент.

Много времени уделили коронавирусу. Главы России и Китая (председатель Си Цзиньпин выслал своё видеообращение) призывали не политизировать процесс возникновения этой заразы, а Путин вновь и вновь призывал объединять усилия в борьбе с инфекцией и создании вакцин.

Модератор форума Сергей Брилёв не мог не спросить Путина про форум АТЭС в 2024 году: кто на него поедет — сам президент или кто-то другой? Путин, как всегда, сохранил интригу — надо дожить, пережить и победить пандемию.