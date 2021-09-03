Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов в Афганистане
Глава государства отметил, что на эту тему ранее много общался со своими коллегами.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что признание правительства движения "Талибан"* в Афганистане будет зависеть от реалий. По его мнению, необходимо посмотреть, что кроется за заявлениями боевиков, которые сейчас взяли под контроль почти всю территорию страны.
"Сегодня "Талибан" контролирует [Афганистан]. Если это так, то мы должны исходить из реалий. Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как со многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счёт последнее время, нужно смотреть, что кроется за, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан", — сказал глава государства.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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