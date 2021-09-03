Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов в Афганистане

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что признание правительства движения "Талибан"* в Афганистане будет зависеть от реалий. По его мнению, необходимо посмотреть, что кроется за заявлениями боевиков, которые сейчас взяли под контроль почти всю территорию страны.

"Сегодня "Талибан" контролирует [Афганистан]. Если это так, то мы должны исходить из реалий. Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как со многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счёт последнее время, нужно смотреть, что кроется за, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан", — сказал глава государства.