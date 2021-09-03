Журналиста вытолкали с пресс-конференции КПРФ в Ижевске и покрыли матом

В Ижевске представители КПРФ выгнали журналиста с пресс-конференции. Видео © LIFE

В Ижевске журналиста Илью Кузьмина выгнали с пресс-конференции представители КПРФ, несмотря на то что он получил на брифинг зампредседателя ЦК партии Юрия Афонина официальную аккредитацию. Произошедшее он снял на видео.

Инцидент случился накануне. Парень занял своё место в зале, но уже через несколько минут к нему подошёл технолог штаба кандидата от партии Александра Сырова и попросил покинуть мероприятие, после чего вместе с коллегой вывел Кузьмина силой.

"Куда мы сейчас уходим? Что они делают? Я журналист, прошёл аккредитацию!" — возмущался Кузьмин, но никто ничего не объяснял.