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Журналиста вытолкали с пресс-конференции КПРФ в Ижевске и покрыли матом

При этом, чем мотивировано такое решение, ему не сообщили. Блогер уже пожаловался в Союз журналистов.

3 сентября, 09:47

В Ижевске представители КПРФ выгнали журналиста с пресс-конференции. Видео © LIFE

В Ижевске журналиста Илью Кузьмина выгнали с пресс-конференции представители КПРФ, несмотря на то что он получил на брифинг зампредседателя ЦК партии Юрия Афонина официальную аккредитацию. Произошедшее он снял на видео.

Инцидент случился накануне. Парень занял своё место в зале, но уже через несколько минут к нему подошёл технолог штаба кандидата от партии Александра Сырова и попросил покинуть мероприятие, после чего вместе с коллегой вывел Кузьмина силой.

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"Куда мы сейчас уходим? Что они делают? Я журналист, прошёл аккредитацию!" — возмущался Кузьмин, но никто ничего не объяснял.

После этого представитель КПРФ матом оскорбил журналиста и приказал охране не пускать его в зал ни при каких обстоятельствах. По результатам медосвидетельствования у Кузьмина диагностировали растяжение суставов и разрыв мышц. О произошедшем он сообщил в Союз журналистов России и правоохранительные органы.

Ранее председатель ЦК партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа самым первым коммунистом на планете в современном летоисчислении. В РПЦ сочли его высказывание некорректным.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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