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В РПЦ отреагировали на заявление Зюганова о "первом коммунисте" Иисусе Христе

Там напомнили, что двери церкви остаются открытыми для представителей любых партий.

2 сентября, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

В РПЦ считают некорректным причислять Иисуса Христа к последователям любого из политико-экономических учений, в том числе к коммунизму. Об этом Лайфу сказал заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с общественностью и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя сегодняшнее заявление председателя КПРФ Геннадия Зюганова.

"При этом напоминаем, что двери православных храмов остаются открытыми для представителей всех партий, включая коммунистов, если они являются истинными верующими", — добавил собеседник Лайфа.

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Напомним, сегодня Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом планеты в современном летоисчислении, так как, по его мнению, Нагорная проповедь и Моральный кодекс строителей коммунизма сильно схожи по содержанию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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