У мужа Гай Германики не нашли наркотиков в номере отеля The Ritz-Carlton

В гостиничном номере мужа Валерии Гай Германики — бизнесмена Дениса Молчанова — не оказалось каких-либо запрещённых веществ. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, номер обследовали с собаками, обнаруженный на столе в номере неизвестный порошок не относится к наркотикам. В вещах также не было найдено ничего запрещённого. Однако Молчанов подтвердил, что на момент обыска был пьян. Бизнесмена привлекут к административной ответственности за неправильное хранение оружия.