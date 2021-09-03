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У мужа Гай Германики не нашли наркотиков в номере отеля The Ritz-Carlton

Бизнесмена привлекут к административной ответственности за неправильное хранение оружия.

3 сентября, 09:29
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В гостиничном номере мужа Валерии Гай Германики — бизнесмена Дениса Молчанова — не оказалось каких-либо запрещённых веществ. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, номер обследовали с собаками, обнаруженный на столе в номере неизвестный порошок не относится к наркотикам. В вещах также не было найдено ничего запрещённого. Однако Молчанов подтвердил, что на момент обыска был пьян. Бизнесмена привлекут к административной ответственности за неправильное хранение оружия.

Менеджер Гай Германики назвала виновницу обыска у её мужа в отеле The Ritz-Carlton

Менеджер Гай Германики назвала виновницу обыска у её мужа в отеле The Ritz-Carlton

Как сообщал Лайф, поводом для вызова полиции в гостиницу стало анонимное сообщение о том, что у бизнесмена в номере находятся оружие и наркотики. Приехав на место, правоохранители действительно обнаружили охотничье ружьё и следы порошка неизвестного происхождения, рассыпанного на стеклянном столе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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