У мужа Гай Германики не нашли наркотиков в номере отеля The Ritz-Carlton
Бизнесмена привлекут к административной ответственности за неправильное хранение оружия.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В гостиничном номере мужа Валерии Гай Германики — бизнесмена Дениса Молчанова — не оказалось каких-либо запрещённых веществ. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, номер обследовали с собаками, обнаруженный на столе в номере неизвестный порошок не относится к наркотикам. В вещах также не было найдено ничего запрещённого. Однако Молчанов подтвердил, что на момент обыска был пьян. Бизнесмена привлекут к административной ответственности за неправильное хранение оружия.
Как сообщал Лайф, поводом для вызова полиции в гостиницу стало анонимное сообщение о том, что у бизнесмена в номере находятся оружие и наркотики. Приехав на место, правоохранители действительно обнаружили охотничье ружьё и следы порошка неизвестного происхождения, рассыпанного на стеклянном столе.
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