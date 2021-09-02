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Менеджер Гай Германики назвала виновницу обыска у её мужа в отеле The Ritz-Carlton

По словам собеседницы Лайфа, в отделении полиции мужчине осталось закрыть "какие-то бумажные вопросы".

2 сентября, 16:58
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

У мужа Валерии Гай Германики бизнесмена Дениса Молчанова, в номере которого ранее прошёл обыск, сейчас "всё в порядке". Об этом Лайфу заявила менеджер режиссёра Светлана.

Всё в порядке. В номере было подарочное ружьё просто. Думаю, уборщица панику подняла, они же боятся сейчас всего. Время такое

Светлана, менеджер Гай Германики

По словам представителя режиссёра, Молчанова забрали в отделение, чтобы "закрыть какие-то бумажные вопросы". В целом у полицейских нет вопросов к бизнесмену.

Мужа Гай Германики увезли в отделение, но он успел матом ответить на вопрос о наркотиках

Мужа Гай Германики увезли в отделение, но он успел матом ответить на вопрос о наркотиках

Как сообщал Лайф, поводом для вызова полиции в гостиницу стало анонимное сообщение о том, что у бизнесмена в номере находится оружие и наркотики. Приехав на место, правоохранители действительно обнаружили охотничье ружьё и следы порошка неизвестного происхождения, рассыпанного на стеклянном столе.

Лайф публикует видео обыска у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton

Лайф публикует видео обыска у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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