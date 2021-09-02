Менеджер Гай Германики назвала виновницу обыска у её мужа в отеле The Ritz-Carlton

У мужа Валерии Гай Германики бизнесмена Дениса Молчанова, в номере которого ранее прошёл обыск, сейчас "всё в порядке". Об этом Лайфу заявила менеджер режиссёра Светлана.

Всё в порядке. В номере было подарочное ружьё просто. Думаю, уборщица панику подняла, они же боятся сейчас всего. Время такое Светлана, менеджер Гай Германики

По словам представителя режиссёра, Молчанова забрали в отделение, чтобы "закрыть какие-то бумажные вопросы". В целом у полицейских нет вопросов к бизнесмену.