Менеджер Гай Германики назвала виновницу обыска у её мужа в отеле The Ritz-Carlton
По словам собеседницы Лайфа, в отделении полиции мужчине осталось закрыть "какие-то бумажные вопросы".
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
У мужа Валерии Гай Германики бизнесмена Дениса Молчанова, в номере которого ранее прошёл обыск, сейчас "всё в порядке". Об этом Лайфу заявила менеджер режиссёра Светлана.
Всё в порядке. В номере было подарочное ружьё просто. Думаю, уборщица панику подняла, они же боятся сейчас всего. Время такое
Светлана, менеджер Гай Германики
По словам представителя режиссёра, Молчанова забрали в отделение, чтобы "закрыть какие-то бумажные вопросы". В целом у полицейских нет вопросов к бизнесмену.
Как сообщал Лайф, поводом для вызова полиции в гостиницу стало анонимное сообщение о том, что у бизнесмена в номере находится оружие и наркотики. Приехав на место, правоохранители действительно обнаружили охотничье ружьё и следы порошка неизвестного происхождения, рассыпанного на стеклянном столе.
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