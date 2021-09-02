Контр-адмирал рассказал, зачем учёным атомный реактор советской подлодки

Ученые искали контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 для того, чтобы исследовать его влияние на среду, где он находился все эти годы. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ Всеволод Хмыров.

"Этот контейнер содержит аварийный реактор, который по сути представляет из себя отсек подводной лодки, утилизированный в советское время методом захоронения на специальном полигоне в Карском море. Его нашли после длительного пребывания под водой, чтобы исследовать то, как чувствуют себя микроорганизмы и подводные растения, взять пробы", — рассказал Хмыров.