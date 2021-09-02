Контр-адмирал рассказал, зачем учёным атомный реактор советской подлодки
Он отметил, что такой способ утилизации, как захоронение в океане, не совсем правильный.
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Ученые искали контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 для того, чтобы исследовать его влияние на среду, где он находился все эти годы. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ Всеволод Хмыров.
"Этот контейнер содержит аварийный реактор, который по сути представляет из себя отсек подводной лодки, утилизированный в советское время методом захоронения на специальном полигоне в Карском море. Его нашли после длительного пребывания под водой, чтобы исследовать то, как чувствуют себя микроорганизмы и подводные растения, взять пробы", — рассказал Хмыров.
По его словам, сейчас контейнер не представляет особой опасности, хоть и является источником повышенного радиационного фона. В качестве примера Хмыров привёл четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС, который был спрятан под бетонный саркофаг. В этом же случае реактор был запечатан в специальный контейнер. При этом бывший военный заметил, что в нынешнее время такой способ утилизации является не совсем правильным.
Как сообщал Лайф, в экспедиции, которая сейчас находится в акватории Северного Ледовитого океана, участвуют представители не только спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер", но и учёные из Института океанологии РАН.
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