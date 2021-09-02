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Контр-адмирал рассказал, зачем учёным атомный реактор советской подлодки

Он отметил, что такой способ утилизации, как захоронение в океане, не совсем правильный.

2 сентября, 16:35
<p>Фото © Центроспас</p>

Фото © Центроспас

Ученые искали контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 для того, чтобы исследовать его влияние на среду, где он находился все эти годы. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ Всеволод Хмыров.

"Этот контейнер содержит аварийный реактор, который по сути представляет из себя отсек подводной лодки, утилизированный в советское время методом захоронения на специальном полигоне в Карском море. Его нашли после длительного пребывания под водой, чтобы исследовать то, как чувствуют себя микроорганизмы и подводные растения, взять пробы", — рассказал Хмыров.

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По его словам, сейчас контейнер не представляет особой опасности, хоть и является источником повышенного радиационного фона. В качестве примера Хмыров привёл четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС, который был спрятан под бетонный саркофаг. В этом же случае реактор был запечатан в специальный контейнер. При этом бывший военный заметил, что в нынешнее время такой способ утилизации является не совсем правильным.

Как сообщал Лайф, в экспедиции, которая сейчас находится в акватории Северного Ледовитого океана, участвуют представители не только спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер", но и учёные из Института океанологии РАН.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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