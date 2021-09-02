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Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с поражения от Турции

Следующий матч наша команда проведёт в субботу, 4 сентября, с соперниками из Нидерландов.

2 сентября, 16:28
<p>Фото © Федерация волейбола России</p>

Фото © Федерация волейбола России

Мужская сборная России в стартовом для себя матче на чемпионате Европы по волейболу уступила в четырёх партиях команде Турции — 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25). Игра прошла в финском городе Тампере.

Самым результативным игроком у россиян стал Егор Клюка, набравший 20 очков. Ярослав Подлесных принёс команде 18 баллов.

Сборные России и Турции выступают в группе С, в которую также попали команды Финляндии, Северной Македонии, Нидерландов и Испании. Для выхода в 1/8 финала нужно занять место не ниже четвёртого.

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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин проходит в четырёх странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Свой следующий матч россияне проведут в субботу, 4 сентября, с соперниками из Нидерландов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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