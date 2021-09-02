Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с поражения от Турции

Мужская сборная России в стартовом для себя матче на чемпионате Европы по волейболу уступила в четырёх партиях команде Турции — 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25). Игра прошла в финском городе Тампере.

Самым результативным игроком у россиян стал Егор Клюка, набравший 20 очков. Ярослав Подлесных принёс команде 18 баллов.

Сборные России и Турции выступают в группе С, в которую также попали команды Финляндии, Северной Македонии, Нидерландов и Испании. Для выхода в 1/8 финала нужно занять место не ниже четвёртого.