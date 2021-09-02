Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с поражения от Турции
Следующий матч наша команда проведёт в субботу, 4 сентября, с соперниками из Нидерландов.
Фото © Федерация волейбола России
Мужская сборная России в стартовом для себя матче на чемпионате Европы по волейболу уступила в четырёх партиях команде Турции — 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25). Игра прошла в финском городе Тампере.
Самым результативным игроком у россиян стал Егор Клюка, набравший 20 очков. Ярослав Подлесных принёс команде 18 баллов.
Сборные России и Турции выступают в группе С, в которую также попали команды Финляндии, Северной Македонии, Нидерландов и Испании. Для выхода в 1/8 финала нужно занять место не ниже четвёртого.
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин проходит в четырёх странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Свой следующий матч россияне проведут в субботу, 4 сентября, с соперниками из Нидерландов.
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