Захарова призвала Google и Apple внимательнее относиться к требованиям России
Она предупредила, что действия иностранных компаний могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела страны.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Компании Google и Apple не внимают на требования России о блокировке противоправного контента на своих площадках, что неприемлемо на фоне грядущих выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мы считаем, что подобное высокомерное избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистского контента, приобретает по-настоящему уже неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов
Заявила Мария Захарова в ходе брифинга
По словам Захаровой, дальнейшее попустительство со стороны американских IТ-монополий распространению запрещённого в РФ контента правомерно трактовать как вмешательство во внутренние дела российского государства. Она настоятельно призвала иностранные компании внимательнее относиться к требованиям РФ.
Ранее Захарова объявила, что МИД России готов расширять работу на отечественных видеохостингах, но требуется их дальнейшее технологическое развитие.
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