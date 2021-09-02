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Захарова призвала Google и Apple внимательнее относиться к требованиям России

Она предупредила, что действия иностранных компаний могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела страны.

2 сентября, 16:23
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Компании Google и Apple не внимают на требования России о блокировке противоправного контента на своих площадках, что неприемлемо на фоне грядущих выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мы считаем, что подобное высокомерное избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистского контента, приобретает по-настоящему уже неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов

Заявила Мария Захарова в ходе брифинга

По словам Захаровой, дальнейшее попустительство со стороны американских IТ-монополий распространению запрещённого в РФ контента правомерно трактовать как вмешательство во внутренние дела российского государства. Она настоятельно призвала иностранные компании внимательнее относиться к требованиям РФ.

Ранее Захарова объявила, что МИД России готов расширять работу на отечественных видеохостингах, но требуется их дальнейшее технологическое развитие.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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