Подозреваемый в убийстве насильника дочери под Самарой рассказал новую версию гибели педофила

По его словам, 26 августа он выпивал со своим приятелем, а когда тот уснул, обнаружил у него в телефоне видеозапись сексуального насилия с его дочерью. Тогда разъярённый мужчина разбудил друга, начал его бить и поставил перед выбором — либо тот сдаётся полиции, либо ему спокойного житья не будет. Тогда якобы педофил предпочёл тюрьме смерть. По этой версии, в итоге мужчины взяли лопаты и отправились в лес. Однако, как рассказал подозреваемый правоохранителям, по пути насильник попытался ударить друга ножом, а он отбился от него лопатой. В результате Олег заверил отца девочки, что "всё понял", и покончил с собой. Мужчина же закопал знакомого.