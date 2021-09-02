НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Подозреваемый в убийстве насильника дочери под Самарой рассказал новую версию гибели педофила

Мужчина отрицает, что он расправился с обидчиком ребёнка. Следователи пока его не задержали, но могут отправить под домашний арест.

2 сентября, 16:54
<p>Олег С. Фото © Соцсети</p>

Олег С. Фото © Соцсети

Подозреваемый в убийстве насильника дочери в Самарской области рассказал следователям свою версию гибели педофила. Как стало известно Лайфу, мужчина утверждает, что педофил сам свёл счёты с жизнью, а он его только закопал.

По его словам, 26 августа он выпивал со своим приятелем, а когда тот уснул, обнаружил у него в телефоне видеозапись сексуального насилия с его дочерью. Тогда разъярённый мужчина разбудил друга, начал его бить и поставил перед выбором — либо тот сдаётся полиции, либо ему спокойного житья не будет. Тогда якобы педофил предпочёл тюрьме смерть. По этой версии, в итоге мужчины взяли лопаты и отправились в лес. Однако, как рассказал подозреваемый правоохранителям, по пути насильник попытался ударить друга ножом, а он отбился от него лопатой. В результате Олег заверил отца девочки, что "всё понял", и покончил с собой. Мужчина же закопал знакомого.

Какая версия соответствует действительности, предстоит выяснить следователям. Правоохранители пока не задержали отца жертвы педофила, его могут отправить под домашний арест.

Под Самарой подозреваемого в педофилии нашли убитым, задержан отец одной из жертв

Под Самарой подозреваемого в педофилии нашли убитым, задержан отец одной из жертв

Ранее в Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах по отношению к юным синхронисткам. По данным источника, один из инцидентов произошёл во время спортивных сборов в Анапе в 2018 году.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Японка в течение 100 дней снимала, как растёт поросёнок, чтобы потом приготовить его на гриле

сегодня в 15:44

Под Самарой подозреваемого в педофилии нашли убитым, задержан отец одной из жертв

сегодня в 14:16

Захарова призвала добиться введения эмбарго на поставки оружия Украине

сегодня в 18:21

Второй армеец за месяц: "Локомотив" объявил о переходе полузащитника Марадишвили из ЦСКА

сегодня в 18:18

Москвич на Lexus сбил 12-летнего мальчика на самокате

сегодня в 18:17

Новости партнеров

Layer 1