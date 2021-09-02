Подозреваемый в убийстве насильника дочери под Самарой рассказал новую версию гибели педофила
Мужчина отрицает, что он расправился с обидчиком ребёнка. Следователи пока его не задержали, но могут отправить под домашний арест.
Олег С. Фото © Соцсети
Подозреваемый в убийстве насильника дочери в Самарской области рассказал следователям свою версию гибели педофила. Как стало известно Лайфу, мужчина утверждает, что педофил сам свёл счёты с жизнью, а он его только закопал.
По его словам, 26 августа он выпивал со своим приятелем, а когда тот уснул, обнаружил у него в телефоне видеозапись сексуального насилия с его дочерью. Тогда разъярённый мужчина разбудил друга, начал его бить и поставил перед выбором — либо тот сдаётся полиции, либо ему спокойного житья не будет. Тогда якобы педофил предпочёл тюрьме смерть. По этой версии, в итоге мужчины взяли лопаты и отправились в лес. Однако, как рассказал подозреваемый правоохранителям, по пути насильник попытался ударить друга ножом, а он отбился от него лопатой. В результате Олег заверил отца девочки, что "всё понял", и покончил с собой. Мужчина же закопал знакомого.
Какая версия соответствует действительности, предстоит выяснить следователям. Правоохранители пока не задержали отца жертвы педофила, его могут отправить под домашний арест.
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