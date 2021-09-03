НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин заявил, что оценивать результаты президентства Зеленского должны украинцы

По его мнению, только народ может определять уровень, качество и итоги работы главы государства.

3 сентября, 09:15
<p>Фото © ТАСС / Яковлева Ирина</p>

Фото © ТАСС / Яковлева Ирина

Украинцы должны сами оценивать результат работы политиков, за которых они голосовали на выборах, в том числе президента Владимира Зеленского. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

"Украинский народ должен определять уровень, качество и результат работы тех людей, за которых он проголосовал", — сказал Путин на соответствующий вопрос.

Зеленский пообещал, что Украина станет лидером Европы

Зеленский пообещал, что Украина станет лидером Европы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил своему коллеге из России встретиться в любой точке Донбасса. Путин от предложения отказался, но позвал Зеленского в Москву. В ответ на это украинский лидер заявил, что готов к переговорам в любом месте, и предложил встретиться в Ватикане. Не так давно зампредседателя Правительства Украины сообщал, что подготовительные процессы встречи Путина и Зеленского проходят "на высоком уровне". Однако в Кремле эту информацию опровергли, но оговорились, что не отвергают саму возможность встречи.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Политолог объяснил, кто виноват в отсутствии мирного договора между РФ и Японией

сегодня в 09:35

Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолётов и вертолётов на Украине

сегодня в 02:34

"Надо дожить спокойно": Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней

сегодня в 09:16

У мужа Гай Германики не нашли наркотиков в номере отеля The Ritz-Carlton

сегодня в 09:29

Фанаты вычислили новую девушку Тимати, и эта красотка может заткнуть за пояс всех его бывших

сегодня в 09:28

Новости партнеров

Layer 1