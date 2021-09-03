Путин заявил, что оценивать результаты президентства Зеленского должны украинцы
По его мнению, только народ может определять уровень, качество и итоги работы главы государства.
Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Украинцы должны сами оценивать результат работы политиков, за которых они голосовали на выборах, в том числе президента Владимира Зеленского. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.
"Украинский народ должен определять уровень, качество и результат работы тех людей, за которых он проголосовал", — сказал Путин на соответствующий вопрос.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил своему коллеге из России встретиться в любой точке Донбасса. Путин от предложения отказался, но позвал Зеленского в Москву. В ответ на это украинский лидер заявил, что готов к переговорам в любом месте, и предложил встретиться в Ватикане. Не так давно зампредседателя Правительства Украины сообщал, что подготовительные процессы встречи Путина и Зеленского проходят "на высоком уровне". Однако в Кремле эту информацию опровергли, но оговорились, что не отвергают саму возможность встречи.
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