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Путин назвал катастрофой сложившуюся в Афганистане ситуацию

Президент РФ подчеркнул, что США добились в этой стране нулевого результата.

3 сентября, 09:13
<p>Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась в Афганистане после вывода американских войск. Он подчеркнул, что США вложили в эту миссию огромные деньги, однако результат оказался нулевым.

"Действительно, это катастрофа. Это не мои слова — это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы — люди очень прагматичные — истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой?" — отметил российский лидер.

Путин назвал нулевым результат 20-летнего нахождения США в Афганистане

Путин назвал нулевым результат 20-летнего нахождения США в Афганистане

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась в середине августа, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул Афганистан. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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