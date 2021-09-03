Путин назвал катастрофой сложившуюся в Афганистане ситуацию
Президент РФ подчеркнул, что США добились в этой стране нулевого результата.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась в Афганистане после вывода американских войск. Он подчеркнул, что США вложили в эту миссию огромные деньги, однако результат оказался нулевым.
"Действительно, это катастрофа. Это не мои слова — это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы — люди очень прагматичные — истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой?" — отметил российский лидер.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась в середине августа, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул Афганистан. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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