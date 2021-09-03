Путин назвал катастрофой сложившуюся в Афганистане ситуацию

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась в Афганистане после вывода американских войск. Он подчеркнул, что США вложили в эту миссию огромные деньги, однако результат оказался нулевым.

"Действительно, это катастрофа. Это не мои слова — это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы — люди очень прагматичные — истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой?" — отметил российский лидер.

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.