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Путин выразил надежду на полное восстановление отношений с Украиной

По его мнению, сегодняшняя ситуация между двумя государствами является ненормальной и неестественной.

3 сентября, 09:07
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Российский лидер Владимир Путин рассчитывает на то, что в будущем президент Украины приедет в РФ на мероприятия, подобные Восточному экономическому форуму (ВЭФ) или Петербургскому международному экономическому форуму. Он надеется на восстановление отношений с Киевом.

"Очень на это рассчитываю. Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", — ответил глава государства на пленарном заседании ВЭФ на соответствующий вопрос.

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Ранее в Кремле опровергли заявления Киева о подготовке встречи Путина и Зеленского. Российская сторона не против пообщаться, но до согласования повестки ещё очень далеко. По словам Дмитрия Пескова, в этом году встреча двух лидеров, скорее всего, уже не состоится.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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