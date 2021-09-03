Путин выразил надежду на полное восстановление отношений с Украиной

По его мнению, сегодняшняя ситуация между двумя государствами является ненормальной и неестественной.

Российский лидер Владимир Путин рассчитывает на то, что в будущем президент Украины приедет в РФ на мероприятия, подобные Восточному экономическому форуму (ВЭФ) или Петербургскому международному экономическому форуму. Он надеется на восстановление отношений с Киевом.

"Очень на это рассчитываю. Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", — ответил глава государства на пленарном заседании ВЭФ на соответствующий вопрос.