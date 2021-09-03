Путин прокомментировал поднявшуюся в Сети "бучу" вокруг поправившего его школьника

"Почему должно задеть?! Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества. Прекрасно. Я только рад. Стоит порадоваться, что у нас ребята такие собрались, грамотные, подготовленные и, что важно, способные тут же излагать свою позицию. Это должно настроить нас, что будущее России в надёжных руках", — подчеркнул российский лидер.