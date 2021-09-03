Путин прокомментировал поднявшуюся в Сети "бучу" вокруг поправившего его школьника
Глава государства отметил, что наличие таких эрудированных подростков лишь должно настроить, что будущее страны в надёжных руках.
Путин — о поправившем его школьнике. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин похвалил школьника Никанора Толстых, который поправил его оговорку в ходе открытого урока в рамках марафона "Новое знание". Глава государства удивился, что в Сети из-за этого случая "поднялась буча".
"Почему должно задеть?! Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества. Прекрасно. Я только рад. Стоит порадоваться, что у нас ребята такие собрались, грамотные, подготовленные и, что важно, способные тут же излагать свою позицию. Это должно настроить нас, что будущее России в надёжных руках", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, во время открытого урока в рамках марафона "Новое знание", состоявшегося в детском центре "Океан" во Владивостоке, Владимир Путин рассказывал школьникам о проводимой Петром I войне со Швецией и оговорился, назвав её семилетней. Ученик поспешил поправить президента, заметив, что война называлась не семилетней, а просто Северной.
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