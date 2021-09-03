В России за сутки выявили менее 19 тысяч случаев ковида

За минувшие сутки в России было выявлено 18 856 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.

Лидерство по заболеваемости остаётся за Москвой. Там со вчерашнего дня выявили 1633 случая. Следом идут Санкт-Петербург (1437) и Подмосковье (681). При этом выздоровело за сутки 18 690 человек. Таким образом получается, что с начала пандемии в России выявлено уже 6 975 174 случая ковида, 185 611 из которых закончились летальным исходом.