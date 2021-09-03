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Голикова на марафоне "Новое знание" рассказала о проекте "Санитарный щит"

Программа предусматривает создание к 2030 году 36 лабораторий по изучению биологических агентов.

3 сентября, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL</p>

Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

В ходе марафона "Новое знание" вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит", который является одним из самых необходимых в России.

"Проект, который стартовал с момента послания нашего президента Федеральному собранию, уже обрёл имя собственное — "Санитарный щит". Сейчас мы вместе с партией "Единая Россия" активно работаем над содержанием этого документа. На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться", отметила она.

Правительство выделит около 30 миллиардов рублей на создание "санитарного щита" России

Правительство выделит около 30 миллиардов рублей на создание "санитарного щита" России

Напомним, о необходимости формирования "мощного санитарного щита" говорил глава государства Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Позже о начале реализации проекта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа предусматривает создание к 2030 году 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Предполагается, что там смогут определить любой опасный вирус за 24 часа, а экспресс-диагностика известных вирусов составит час.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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