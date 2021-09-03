Голикова на марафоне "Новое знание" рассказала о проекте "Санитарный щит"

"Проект, который стартовал с момента послания нашего президента Федеральному собранию, уже обрёл имя собственное — "Санитарный щит". Сейчас мы вместе с партией "Единая Россия" активно работаем над содержанием этого документа. На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться", — отметила она.