Мантуров счёл невозможным отказаться от одноразового пластика до 2024 года

К 2024 году полностью отказаться от использования пластика невозможно, однако будет правильным двигаться в этом направлении, сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы можем говорить на эту тему и действительно определять необходимые категории пластика. Мы на самом деле здесь с Минприроды работаем совместно, они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время. Дальше мы придём к общему знаменателю", — рассказал он.