Мантуров счёл невозможным отказаться от одноразового пластика до 2024 года
По его мнению, более разумно использовать технологии, которые позволяют его перерабатывать.
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К 2024 году полностью отказаться от использования пластика невозможно, однако будет правильным двигаться в этом направлении, сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы можем говорить на эту тему и действительно определять необходимые категории пластика. Мы на самом деле здесь с Минприроды работаем совместно, они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время. Дальше мы придём к общему знаменателю", — рассказал он.
Мантуров также отметил, что более разумно использовать технологии, которые позволяют перерабатывать пластик.
Ранее Лайф писал о том, что в РФ могут запретить производство одноразовых товаров из пластика в 2024 году. Запрет предлагается вводить постепенно, чтобы у представителей отрасли было время перестроиться.
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