Путин назвал абсолютным приоритетом опережающее развитие Дальнего Востока

По словам главы государства, это общая ответственность российского правительства, регионов и всех уровней власти.

Опережающее развитие Дальнего Востока является для российских властей долгосрочным и абсолютным приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Хочу вновь повторить: опережающее развитие Дальнего Востока — наш долгосрочный и абсолютный приоритет. Это общая ответственность и работа правительства, регионов, всех уровней власти, наших крупнейших компаний как с госучастием, так и частных", — сказал президент.