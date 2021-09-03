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Путин назвал абсолютным приоритетом опережающее развитие Дальнего Востока

По словам главы государства, это общая ответственность российского правительства, регионов и всех уровней власти.

3 сентября, 08:04
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Опережающее развитие Дальнего Востока является для российских властей долгосрочным и абсолютным приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Хочу вновь повторить: опережающее развитие Дальнего Востока — наш долгосрочный и абсолютный приоритет. Это общая ответственность и работа правительства, регионов, всех уровней власти, наших крупнейших компаний как с госучастием, так и частных", — сказал президент.

Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока

Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока

Ранее Владимир Путин заявил, что пандемия не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока. По словам главы государства, даже на фоне распространения ковида в регионе стремились наращивать темпы реализации важных проектов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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