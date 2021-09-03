Путин заявил о высоком уровне рождаемости на Дальнем Востоке
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При этом он подчеркнул, что региону нужно поработать над динамикой численности населения.
Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера, с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, который включает в себя различные выплаты, в том числе и повышенный материнский капитал. Все эти меры дают результат в виде высокой рождаемости. При этом, добавил президент, региону ещё предстоит поработать над устойчивой положительной динамикой численности населения.
Также в рамках ВЭФ Владимир Путин заявил о возможном расширении льготной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке, которой уже воспользовались десятки тысяч семей и участники "Дальневосточного гектара".