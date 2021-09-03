ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 08:00

Путин заявил о высоком уровне рождаемости на Дальнем Востоке

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

При этом он подчеркнул, что региону нужно поработать над динамикой численности населения.

Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, который включает в себя различные выплаты, в том числе и повышенный материнский капитал. Все эти меры дают результат в виде высокой рождаемости. При этом, добавил президент, региону ещё предстоит поработать над устойчивой положительной динамикой численности населения.

Путин: Количество бюджетных мест в дальневосточных вузах будет увеличено
Путин: Количество бюджетных мест в дальневосточных вузах будет увеличено

Также в рамках ВЭФ Владимир Путин заявил о возможном расширении льготной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке, которой уже воспользовались десятки тысяч семей и участники "Дальневосточного гектара".

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Дальний Восток
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar