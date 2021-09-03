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Путин: Количество бюджетных мест в дальневосточных вузах будет увеличено

Выпускникам местных школ сложнее получить высшее образование, чем ребятам из других регионов.

3 сентября, 07:31
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

На Дальнем Востоке нужно сделать более доступное образование, поэтому планируется продолжать работу над увеличением числа бюджетных мест в региональных вузах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Что касается бесплатного высшего образования, то его доступность для выпускников дальневосточных школ пока ещё ниже, чем у их сверстников в среднем по России

Президент России Владимир Путин

В связи с этим российский лидер объявил, что в предстоящие годы количество бюджетных мест в дальневосточных вузах продолжат наращивать.

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Владимир Путин ранее провёл неформальный диалог со школьниками и их родителями перед заседанием президиума Госсовета, на котором обсуждали модернизацию общего образования.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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