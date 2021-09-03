Путин: Количество бюджетных мест в дальневосточных вузах будет увеличено
Выпускникам местных школ сложнее получить высшее образование, чем ребятам из других регионов.
Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
На Дальнем Востоке нужно сделать более доступное образование, поэтому планируется продолжать работу над увеличением числа бюджетных мест в региональных вузах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Что касается бесплатного высшего образования, то его доступность для выпускников дальневосточных школ пока ещё ниже, чем у их сверстников в среднем по России
Президент России Владимир Путин
В связи с этим российский лидер объявил, что в предстоящие годы количество бюджетных мест в дальневосточных вузах продолжат наращивать.
Владимир Путин ранее провёл неформальный диалог со школьниками и их родителями перед заседанием президиума Госсовета, на котором обсуждали модернизацию общего образования.
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