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Путин призвал оснастить грузовые порты РФ системами экологического мониторинга

При существенном росте железнодорожных перевозок и перевалки в портах необходимо уделять особое внимание экологическим рискам, подчеркнул глава государства.

3 сентября, 07:22
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оснастить все грузовые порты страны системами непрерывного экологического мониторинга. Причём данное требование необходимо закрепить на законодательном уровне.

По мнению президента, при существенном росте железнодорожных перевозок и перевалки в портах необходимо уделять особое внимание экологическим рискам. Он отметил, в данном направлении уже принят ряд решений, в том числе заключены соглашения со стивидорными компаниями.

"В них прописано, что в портах России должны быть экологичные, наилучшие доступные технологии при перевалке грузов. Считаю, что нужно закрепить такие требования на законодательном уровне, чтобы грузовые порты России, не только Находка, Владивосток, но и Мурманск, Калининград, Новороссийск и другие, были оснащены системами непрерывного экологического мониторинга", — сказал Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

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Ранее Владимир Путин призвал государство и представителей бизнеса объединять усилия для развития переработки и экспорта древесины, поскольку в этой отрасли нужно решить ещё очень много вопросов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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