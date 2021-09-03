Путин призвал оснастить грузовые порты РФ системами экологического мониторинга

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оснастить все грузовые порты страны системами непрерывного экологического мониторинга. Причём данное требование необходимо закрепить на законодательном уровне.

По мнению президента, при существенном росте железнодорожных перевозок и перевалки в портах необходимо уделять особое внимание экологическим рискам. Он отметил, в данном направлении уже принят ряд решений, в том числе заключены соглашения со стивидорными компаниями.

"В них прописано, что в портах России должны быть экологичные, наилучшие доступные технологии при перевалке грузов. Считаю, что нужно закрепить такие требования на законодательном уровне, чтобы грузовые порты России, не только Находка, Владивосток, но и Мурманск, Калининград, Новороссийск и другие, были оснащены системами непрерывного экологического мониторинга", — сказал Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.