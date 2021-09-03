Путин призвал государство и бизнес объединиться для развития переработки древесины

По его словам, тем, кто хочет этим заниматься, нужна существенная поддержка со стороны властей.

Для развития отрасли переработки и экспорта древесины государству и бизнесу необходимо объединять свои усилия, поскольку в этой сфере остаётся достаточно много вопросов, которые нужно решать. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

"Государство пытается реализовать эту стратегию (перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины) уже в течение многих лет. И в течение многих лет всё возвращаемся и возвращаемся к центру поля опять. Чтобы эта ситуация была сдвинута с мёртвой точки, нужно решить очень много вопросов", — подчеркнул Путин.

По его словам, те, кто действительно хочет заниматься переработкой древесины, нуждаются в существенной поддержке со стороны государства. Такая отрасль требует постоянного внимания властей, отметил российский лидер.

"Если мы сами ведём себя достойно, последовательно и в этой конкретной сфере думаем о будущем, защищаем надёжно свои интересы... давайте будем объединять усилия государства и бизнеса для того, чтобы решить эти задачи", — сказал президент.