НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд в очередной раз развёл Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину

По словам адвоката продюсера, на обжалование решения есть ещё месяц.

3 сентября, 05:25
<p>Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Мировой суд Останкинского района Москвы официально расторг брак продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Пятый канал.

"Развели в очередной раз, уже по инициативе Алибасовых, Бари Каримовича и Шукшину. Там есть ещё месяц на обжалование, на апелляцию. Но факт, что это реально новость", — рассказал о разводе адвокат музыкального продюсера Александр Бенхин.

"Молодится и строит из себя бессмертного Геракла": Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии и финансовых проблемах продюсера

"Молодится и строит из себя бессмертного Геракла": Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии и финансовых проблемах продюсера

Ранее адвокат актрисы в интервью порталу News.ru заявила, что сторона Алибасова всерьёз торопилась с разводом. По её словам, это может быть связано с опасениями семьи продюсера потерять ценное имущество.

Напомним, в декабре прошлого года суд уже разводил Алибасова и Федосееву-Шукшину, но затем, в марте 2021 года, Пресненский районный суд отменил это распоряжение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Брал на работу уборщицей": Бари Алибасов раскрыл, с чего Бузова начинала путь к славе

7 августа, 08:09

На видео попал чувственный танец Бородиной с новым парнем, в объятиях которого она забыла про развод

31 августа, 11:04

Кудрявцева рассказала "страшную правду" о своей вечной молодости

сегодня в 00:47

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона

сегодня в 06:34

Попова рассказала, с каким промежутком нужно делать прививку от гриппа и ковида

сегодня в 06:27

Новости партнеров

Layer 1