Суд в очередной раз развёл Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину

Мировой суд Останкинского района Москвы официально расторг брак продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Пятый канал.

"Развели в очередной раз, уже по инициативе Алибасовых, Бари Каримовича и Шукшину. Там есть ещё месяц на обжалование, на апелляцию. Но факт, что это реально новость", — рассказал о разводе адвокат музыкального продюсера Александр Бенхин.

Ранее адвокат актрисы в интервью порталу News.ru заявила, что сторона Алибасова всерьёз торопилась с разводом. По её словам, это может быть связано с опасениями семьи продюсера потерять ценное имущество.