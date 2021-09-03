Суд в очередной раз развёл Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину
По словам адвоката продюсера, на обжалование решения есть ещё месяц.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим
Мировой суд Останкинского района Москвы официально расторг брак продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Пятый канал.
"Развели в очередной раз, уже по инициативе Алибасовых, Бари Каримовича и Шукшину. Там есть ещё месяц на обжалование, на апелляцию. Но факт, что это реально новость", — рассказал о разводе адвокат музыкального продюсера Александр Бенхин.
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Ранее адвокат актрисы в интервью порталу News.ru заявила, что сторона Алибасова всерьёз торопилась с разводом. По её словам, это может быть связано с опасениями семьи продюсера потерять ценное имущество.
Напомним, в декабре прошлого года суд уже разводил Алибасова и Федосееву-Шукшину, но затем, в марте 2021 года, Пресненский районный суд отменил это распоряжение.
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