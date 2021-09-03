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Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 05:12

В России может появиться Sukhoi Superjet 100 в версии Aurus

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Отмечается, что ранее премиальный бренд уже сотрудничал с холдингом "Вертолёты России".

Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 может появиться в стиле бренда Aurus. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам министра, Aurus является премиальным брендом и по мере его развития могут появляться различные коллаборации. Так, например, в 2019-м компания сотрудничала с холдингом "Вертолёты России", создав в премиальном варианте вертолёт "Ансат".

"Модификация вертолёта "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus", — заявил Мантуров в беседе с РИА "Новости".

Мишустину в Комсомольске-на-Амуре показали процесс сборки Sukhoi Superjet 100
Мишустину в Комсомольске-на-Амуре показали процесс сборки Sukhoi Superjet 100

А ранее сообщалось, что гости Восточного экономического форума смогут увидеть российский водородный автомобиль Aurus.

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Роман Имполитов
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