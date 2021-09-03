НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России может появиться Sukhoi Superjet 100 в версии Aurus

Отмечается, что ранее премиальный бренд уже сотрудничал с холдингом "Вертолёты России".

3 сентября, 05:12
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов </p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 может появиться в стиле бренда Aurus. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам министра, Aurus является премиальным брендом и по мере его развития могут появляться различные коллаборации. Так, например, в 2019-м компания сотрудничала с холдингом "Вертолёты России", создав в премиальном варианте вертолёт "Ансат".

"Модификация вертолёта "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus", — заявил Мантуров в беседе с РИА "Новости".

Мишустину в Комсомольске-на-Амуре показали процесс сборки Sukhoi Superjet 100

Мишустину в Комсомольске-на-Амуре показали процесс сборки Sukhoi Superjet 100

А ранее сообщалось, что гости Восточного экономического форума смогут увидеть российский водородный автомобиль Aurus.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Элитная квартира и загородный особняк: Как жил директор подразделения "Станкина", обвиняемый в афере на 620 млн рублей

вчера в 21:40

Последний шанс "Суперджета": Зачем Россия строит нового конкурента Boeing и Airbus

8 июня, 21:40

Путин на год отложил рассмотрение вопроса об отсрочке проверок для бизнеса

сегодня в 06:07

Попова рассказала, с каким промежутком нужно делать прививку от гриппа и ковида

сегодня в 06:27

Путин предложил увеличить налоговые льготы для авиакомпаний Дальнего Востока

сегодня в 05:45

Новости партнеров

Layer 1