В России может появиться Sukhoi Superjet 100 в версии Aurus

Отмечается, что ранее премиальный бренд уже сотрудничал с холдингом "Вертолёты России".

Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 может появиться в стиле бренда Aurus. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам министра, Aurus является премиальным брендом и по мере его развития могут появляться различные коллаборации. Так, например, в 2019-м компания сотрудничала с холдингом "Вертолёты России", создав в премиальном варианте вертолёт "Ансат".

"Модификация вертолёта "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus", — заявил Мантуров в беседе с РИА "Новости".