Путин заявил о введении беспрецедентных налоговых льгот на Курилах
Фото © LIFE / Павел Баранов
Глава государства подчеркнул, что параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, качества госуслуг для бизнеса здесь должны быть лучшими в АТР.
На Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот для бизнеса. Так, предпринимателей на десять лет освободят от налогов на прибыль, на имущество, на землю, а также от транспортного налога. Об этих мерах в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума объявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о введении беспрецедентных налоговых льгот на Курилах
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"Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнёров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал он.
По словам главы государства, льготы получат только компании, действительно работающие на островах. Страховые взносы для них на десять лет будут снижены до 7,6%. Они также получат широкие таможенные льготы. Причём воспользоваться ими смогут и зарубежные компании, работающие на Курилах. Это касается также и японских инвесторов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возможности создания свободной таможенной зоны на Курилах. По мнению главы кабмина, это позволит сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов. Он также рассказал, что рассматривается возможность освобождения инвесторов от налогов на территории островов.