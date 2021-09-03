Глава государства подчеркнул, что параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, качества госуслуг для бизнеса здесь должны быть лучшими в АТР.

На Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот для бизнеса. Так, предпринимателей на десять лет освободят от налогов на прибыль, на имущество, на землю, а также от транспортного налога. Об этих мерах в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума объявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил о введении беспрецедентных налоговых льгот на Курилах Видео © LIFE

"Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнёров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал он.

По словам главы государства, льготы получат только компании, действительно работающие на островах. Страховые взносы для них на десять лет будут снижены до 7,6%. Они также получат широкие таможенные льготы. Причём воспользоваться ими смогут и зарубежные компании, работающие на Курилах. Это касается также и японских инвесторов.