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Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 06:45

Путин заявил о восстановлении экономической жизни России после ковидного кризиса

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

По словам главы государства, об этом говорит столь высокий интерес к развитию дальневосточного региона.

Экономическая жизнь России постепенно восстанавливается от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, заявил президент России Владимир Путин.

"Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло", — сказал президент, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

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Александр Юнашев
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