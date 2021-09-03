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Путин заявил о восстановлении экономической жизни России после ковидного кризиса

По словам главы государства, об этом говорит столь высокий интерес к развитию дальневосточного региона.

3 сентября, 06:45
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Экономическая жизнь России постепенно восстанавливается от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, заявил президент России Владимир Путин.

"Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло", — сказал президент, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

Путин назвал ВЭФ интересной и достойной площадкой

Путин назвал ВЭФ интересной и достойной площадкой

Ранее Владимир Путин призвал государство и представителей бизнеса объединять усилия для развития переработки и экспорта древесины, поскольку в этой отрасли нужно решить ещё очень много вопросов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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