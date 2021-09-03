Путин заявил о восстановлении экономической жизни России после ковидного кризиса
По словам главы государства, об этом говорит столь высокий интерес к развитию дальневосточного региона.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Экономическая жизнь России постепенно восстанавливается от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, заявил президент России Владимир Путин.
"Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло", — сказал президент, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Ранее Владимир Путин призвал государство и представителей бизнеса объединять усилия для развития переработки и экспорта древесины, поскольку в этой отрасли нужно решить ещё очень много вопросов.
Комментариев: 0