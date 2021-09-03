НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона

А накануне Дмитрий Песков подтвердил, что у президента нет соцсетей, и объяснил почему.

3 сентября, 06:34
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона. Видео © LIFE

Открывая пленарное заседание Восточного экономического форума, модератор беседы Сергей Брилёв спросил у президента РФ Владимира Путина, есть ли у него мобильный телефон.

"Вы не Ангела Меркель, у вас мобильного нет. В отличие от неё, и не зазвонит. А у вас есть мобильный?" — спросил Брилёв.

"Нет", — ответил глава государства.

В Сети гадают, кто позвонил Меркель в начале встречи с Путиным

В Сети гадают, кто позвонил Меркель в начале встречи с Путиным

А накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Новое знание" подтвердил, что у Владимира Путина нет соцсетей, и объяснил почему. По словам представителя Кремля, глава государства считает неправильным, если его аккаунты будут вести другие люди, а не он сам.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин на год отложил рассмотрение вопроса об отсрочке проверок для бизнеса

сегодня в 06:07

Путин предложил увеличить налоговые льготы для авиакомпаний Дальнего Востока

сегодня в 05:45

Оксфордский университет признан лучшим в мире по версии Times Higher Education

сегодня в 01:22

Попова рассказала, с каким промежутком нужно делать прививку от гриппа и ковида

сегодня в 06:27

Жестокое и бессмысленное нападение: Сторонник ИГИЛ устроил теракт в супермаркете в Новой Зеландии

сегодня в 05:40

Новости партнеров

Layer 1