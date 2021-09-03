Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона
Фото © LIFE / Павел Баранов
А накануне Дмитрий Песков подтвердил, что у президента нет соцсетей, и объяснил почему.
Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона. Видео © LIFE
Открывая пленарное заседание Восточного экономического форума, модератор беседы Сергей Брилёв спросил у президента РФ Владимира Путина, есть ли у него мобильный телефон.
"Вы не Ангела Меркель, у вас мобильного нет. В отличие от неё, и не зазвонит. А у вас есть мобильный?" — спросил Брилёв.
"Нет", — ответил глава государства.
А накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Новое знание" подтвердил, что у Владимира Путина нет соцсетей, и объяснил почему. По словам представителя Кремля, глава государства считает неправильным, если его аккаунты будут вести другие люди, а не он сам.