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Регион
Опубликовано 3 сентября 2021, 06:34
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Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

А накануне Дмитрий Песков подтвердил, что у президента нет соцсетей, и объяснил почему.

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона. Видео © LIFE

Открывая пленарное заседание Восточного экономического форума, модератор беседы Сергей Брилёв спросил у президента РФ Владимира Путина, есть ли у него мобильный телефон.

"Вы не Ангела Меркель, у вас мобильного нет. В отличие от неё, и не зазвонит. А у вас есть мобильный?" — спросил Брилёв.

"Нет", — ответил глава государства.

В Сети гадают, кто позвонил Меркель в начале встречи с Путиным
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А накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Новое знание" подтвердил, что у Владимира Путина нет соцсетей, и объяснил почему. По словам представителя Кремля, глава государства считает неправильным, если его аккаунты будут вести другие люди, а не он сам.

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Александр Юнашев
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