А накануне Дмитрий Песков подтвердил, что у президента нет соцсетей, и объяснил почему.

Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона. Видео © LIFE

Открывая пленарное заседание Восточного экономического форума, модератор беседы Сергей Брилёв спросил у президента РФ Владимира Путина, есть ли у него мобильный телефон.

"Вы не Ангела Меркель, у вас мобильного нет. В отличие от неё, и не зазвонит. А у вас есть мобильный?" — спросил Брилёв. "Нет", — ответил глава государства.