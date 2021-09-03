Убийство в казанской многоэтажке произошло после ссоры из-за купюр "банка приколов"

В Казани предполагаемый убийца с "сайгой" попал на видео за секунды до расправы. Видео © LIFE

Убийство, которое произошло вчера в одной из многоэтажек в Казани, было умышленным и произошло на почве ссоры. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, незадолго до трагедии убийца заключил с погибшим сделку на покупку земельного участка за четыре миллиона рублей. Накануне мужчина должен был передать необходимую сумму, а для сохранности денег взял с собой зарегистрированный карабин "Сайга-20С".

Уже в лифте продавец участка заметил, что вооружённый покупатель хочет расплатиться с ним купюрами из "банка приколов". По словам собеседника Лайфа, на этой почве между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый выстрелил своему оппоненту в голову.