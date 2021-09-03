Мантуров рассказал об экспериментальном самолёте "Байкал" с электродвигателем

На воздушном судне будет установлена уникальная для его размеров система спасения.

Первый полёт экспериментального многоцелевого самолёта "Байкал" с электродвигателем может состояться в 2024 году. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.

"А вот говоря уже о серийном производстве, это будет после 2026–2027 года", — сказал он в интервью РИА "Новости".

"Байкал" разрабатывается с 2019 года, он заменит устаревшие Ан-2. На экспериментальном воздушном судне будет предусмотрен парашют для самолёта. Мантуров отметил, что такая система спасения уникальна для самолётов такого размера.