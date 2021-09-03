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Опубликовано 3 сентября 2021, 06:51

Мантуров рассказал об экспериментальном самолёте "Байкал" с электродвигателем

Фото © Пресс-служба Минпромторга РФ

Фото © Пресс-служба Минпромторга РФ

На воздушном судне будет установлена уникальная для его размеров система спасения.

Первый полёт экспериментального многоцелевого самолёта "Байкал" с электродвигателем может состояться в 2024 году. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.

"А вот говоря уже о серийном производстве, это будет после 2026–2027 года", — сказал он в интервью РИА "Новости".

"Байкал" разрабатывается с 2019 года, он заменит устаревшие Ан-2. На экспериментальном воздушном судне будет предусмотрен парашют для самолёта. Мантуров отметил, что такая система спасения уникальна для самолётов такого размера.

Мантуров: Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Checkmate
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Ранее Мантуров заявил, что в России может появиться Sukhoi Superjet 100 в версии Aurus. Ранее премиальный бренд уже сотрудничал с холдингом "Вертолёты России".

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Дарья Дьячкова
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