Мантуров: Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Checkmate

По его словам, бюджет под это уже полностью свёрстан — с участием как программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК.

Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Су-75 Checkmate, без привлечения иностранных инвестиций. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА "Новости".

"Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью свёрстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК", — сказал Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министр добавил, что иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя.

"Иностранные коллеги часто просят двухместное решение. Например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнёров. Хотя, ещё раз, мы можем это сделать сами — вопрос актуальности", — подчеркнул глава Минпромторга.