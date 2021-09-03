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Опубликовано 3 сентября 2021, 00:33

Мантуров: Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Checkmate

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

По его словам, бюджет под это уже полностью свёрстан — с участием как программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК.

Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя Су-75 Checkmate, без привлечения иностранных инвестиций. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА "Новости".

"Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью свёрстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК", — сказал Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мантуров рассказал, откуда взялось название Checkmate для истребителя Су-75
Мантуров рассказал, откуда взялось название Checkmate для истребителя Су-75

Министр добавил, что иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя.

"Иностранные коллеги часто просят двухместное решение. Например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнёров. Хотя, ещё раз, мы можем это сделать сами — вопрос актуальности", — подчеркнул глава Минпромторга.

Стало известно, где будут собирать новейший истребитель Су-75 Checkmate
Стало известно, где будут собирать новейший истребитель Су-75 Checkmate

Российский истребитель пятого поколения Checkmate, который 20 июля был представлен на авиасалоне МАКС-2021, — это лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России до сих пор не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками. Испытания истребителя должны завершиться в 2027 году. Как стало известно, стоимость новинки составит от 25 до 30 миллионов долларов.

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Никита Никонов
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