Легендарная ABBA представила две песни из первого за 40 лет альбома
Предыдущий студийный альбом коллектива — The Visitors — вышел в далёком 1981 году.
Легендарная шведская группа ABBA уже в начале ноября выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Первые два трека из него доступны уже сейчас.
"Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября", — сказано в заявлении на сайте, запущенном к возвращению группы на сцену.
При этом музыканты отметили, что две песни — I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down — уже представлены публике. Выход нового альбома шведский коллектив отметит концертом на арене в лондонском Олимпийском парке.
Ранее издание The Sun сообщило, что шоу с новыми песнями и голограммами планировалось ещё в 2019 году, однако его пришлось отменить в связи с пандемией коронавируса.
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