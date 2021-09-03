Легендарная ABBA представила две песни из первого за 40 лет альбома

Легендарная шведская группа ABBA уже в начале ноября выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Первые два трека из него доступны уже сейчас.

"Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября", — сказано в заявлении на сайте, запущенном к возвращению группы на сцену.

При этом музыканты отметили, что две песни — I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down — уже представлены публике. Выход нового альбома шведский коллектив отметит концертом на арене в лондонском Олимпийском парке.