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Регион
Опубликовано 2 сентября 2021, 23:37

Миллер заявил о планах обеспечить газификацию всей России к 2030 году

Фото © ТАСС / Pool / Евгений Одиноков

Фото © ТАСС / Pool / Евгений Одиноков

Глава "Газпрома" подчеркнул, что программа газоснабжения и газификации регионов является приоритетным направлением деятельности компании.

"Газпром" в ближайшие годы полностью обеспечит технически возможную газификацию во всей России, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"К концу 2025 года фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такого результата мы достигнем в целом по стране", — сказал Миллер.

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Глава "Газпрома" добавил, что программа газоснабжения и газификации регионов является приоритетным направлением деятельности компании. На данный момент уровень газификации в России достигает 71,4%. "Газпром" намерен газифицировать 67 регионов и увеличить уровень до 74,7%. Объём инвестиций компании в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 миллиарда рублей, сообщил ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.

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Напомним, в июле на прямой линии президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а на выполнение этого поручения отведён срок до 1 декабря 2021 года. Ранее, ещё в своём Послании Федеральному собранию, Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.

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Юлия Коновалова
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