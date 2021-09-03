НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Миллер заявил о планах обеспечить газификацию всей России к 2030 году

Глава "Газпрома" подчеркнул, что программа газоснабжения и газификации регионов является приоритетным направлением деятельности компании.

2 сентября, 23:37
<p>Фото © ТАСС / Pool / Евгений Одиноков</p>

Фото © ТАСС / Pool / Евгений Одиноков

"Газпром" в ближайшие годы полностью обеспечит технически возможную газификацию во всей России, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"К концу 2025 года фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат мы достигнем в целом по стране", — сказал Миллер.

Новак заявил, что россияне смогут проводить газ на своих участках по регулируемым государством ценам

Новак заявил, что россияне смогут проводить газ на своих участках по регулируемым государством ценам

Глава "Газпрома" добавил, что программа газоснабжения и газификации регионов является приоритетным направлением деятельности компании. На данный момент уровень газификации в России достигает 71,4%. "Газпром" намерен газифицировать 67 регионов и увеличить уровень до 74,7%. Объём инвестиций компании в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 миллиарда рублей, сообщил ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.

Названы 12 городов, которые получат приоритет по программе социальной газификации

Названы 12 городов, которые получат приоритет по программе социальной газификации

Напомним, в июле на прямой линии президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а на выполнение этого поручения отведён срок до 1 декабря 2021 года. Ранее, ещё в своём Послании Федеральному собранию, Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Киеве захотели заключить контракты на транзит газа с компаниями из Евросоюза

вчера в 22:40

"Газпром" обогнал Сбер и стал самой дорогой российской компанией

вчера в 17:47

На валютный рынок надвигается новый локдаун: Как отреагирует рубль и чем стоит заменить доллар

вчера в 21:40

Соратница Зеленского предположила, что Байден хотел сбежать со встречи с ним в туалет

сегодня в 00:22

СМИ: ПВО Сирии отражает атаку Израиля в небе над Дамаском

сегодня в 00:04

Новости партнеров

Layer 1