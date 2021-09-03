Миллер заявил о планах обеспечить газификацию всей России к 2030 году
Фото © ТАСС / Pool / Евгений Одиноков
Глава "Газпрома" подчеркнул, что программа газоснабжения и газификации регионов является приоритетным направлением деятельности компании.
"Газпром" в ближайшие годы полностью обеспечит технически возможную газификацию во всей России, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
"К концу 2025 года фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такого результата мы достигнем в целом по стране", — сказал Миллер.
Глава "Газпрома" добавил, что программа газоснабжения и газификации регионов является приоритетным направлением деятельности компании. На данный момент уровень газификации в России достигает 71,4%. "Газпром" намерен газифицировать 67 регионов и увеличить уровень до 74,7%. Объём инвестиций компании в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 миллиарда рублей, сообщил ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.
Напомним, в июле на прямой линии президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а на выполнение этого поручения отведён срок до 1 декабря 2021 года. Ранее, ещё в своём Послании Федеральному собранию, Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.