Миллер заявил о планах обеспечить газификацию всей России к 2030 году

Глава "Газпрома" подчеркнул, что программа газоснабжения и газификации регионов является приоритетным направлением деятельности компании.

"Газпром" в ближайшие годы полностью обеспечит технически возможную газификацию во всей России, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"К концу 2025 года фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такого результата мы достигнем в целом по стране", — сказал Миллер.

Глава "Газпрома" добавил, что программа газоснабжения и газификации регионов является приоритетным направлением деятельности компании. На данный момент уровень газификации в России достигает 71,4%. "Газпром" намерен газифицировать 67 регионов и увеличить уровень до 74,7%. Объём инвестиций компании в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 миллиарда рублей, сообщил ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампредседателя правления газового холдинга Виталий Маркелов.