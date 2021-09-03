В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка

Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США. Об этом информирует телеканал CBS.

Как сообщается, малышка вместе с отцом была на борту военно-транспортного самолёта Boeing C-17, который перевозил афганских беженцев из Германии в Филадельфию. Во время полёта девочка потеряла сознание. В аэропорту самолёт встретила машина скорой помощи. Ребёнок скончался в больнице. Власти США начали расследование причин и обстоятельств произошедшего. Это первый умерший среди афганских беженцев, прибывших в Соединённые Штаты.