В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка
Это первая жертва среди афганских беженцев, прибывших в Соединённые Штаты.
Фото © ТАСС / АР
Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США. Об этом информирует телеканал CBS.
Как сообщается, малышка вместе с отцом была на борту военно-транспортного самолёта Boeing C-17, который перевозил афганских беженцев из Германии в Филадельфию. Во время полёта девочка потеряла сознание. В аэропорту самолёт встретила машина скорой помощи. Ребёнок скончался в больнице. Власти США начали расследование причин и обстоятельств произошедшего. Это первый умерший среди афганских беженцев, прибывших в Соединённые Штаты.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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