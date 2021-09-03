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В США умерла эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка

Это первая жертва среди афганских беженцев, прибывших в Соединённые Штаты.

2 сентября, 22:51

Фото © ТАСС / АР

Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка скончалась после прибытия в США. Об этом информирует телеканал CBS.

Как сообщается, малышка вместе с отцом была на борту военно-транспортного самолёта Boeing C-17, который перевозил афганских беженцев из Германии в Филадельфию. Во время полёта девочка потеряла сознание. В аэропорту самолёт встретила машина скорой помощи. Ребёнок скончался в больнице. Власти США начали расследование причин и обстоятельств произошедшего. Это первый умерший среди афганских беженцев, прибывших в Соединённые Штаты.

Блогерша из Кабула в слезах записала прощальное видео и через несколько часов погибла в аэропорту

Блогерша из Кабула в слезах записала прощальное видео и через несколько часов погибла в аэропорту

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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