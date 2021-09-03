Стало известно, когда "Яндекс" запустит беспилотные такси для перевозки пассажиров
В будущем компания планирует нарастить парк беспилотников до тысячи автомобилей.
Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Уже в этом году компания "Яндекс" планирует запустить беспилотные такси для перевозки пассажиров, сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий проект постановления Правительства РФ, дополняющего закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций" положениями, касающимися высокоавтоматизированного транспорта.
Как уточняется, "Яндекс Go" стал единственным участником эксперимента по внедрению такой технологии. Остальные агрегаторы сочли идею перспективной, однако полагают, что это вопрос далёкого будущего.
В 2021 году "Яндекс" планирует вывести восемь коммерческих беспилотных такси на дороги Иннополиса, Татарстан. В Москве десять таких машин появятся в этом или следующем году. Всего же компания планирует нарастить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей. Отмечается, что это менее одного процента от общего количества участников дорожного движения в каждом регионе России, из чего авторы данного проекта делают вывод, что эксплуатация технологии "не окажет ощутимый социальный или экономический эффект, однако позволит полноценно испытать технологию, сделать вывод о перспективе её масштабного внедрения". Использование беспилотников в коммерческих целях должно позволить оценить востребованность сервиса в будущем.
Представитель "Яндекса" отметил, что точная дата запуска перевозок пассажиров на беспилотном такси в Москве будет зависеть от того, сколько времени займёт процесс согласования программы. О том, как именно пассажиры смогут вызвать беспилотное такси, "Яндекс" планирует рассказать ближе к запуску эксперимента. Также уточняется, что на данный момент тестирование беспилотных автомобилей возможно в отдельных регионах, но согласно постановлению правительства за рулём такой машины должен быть инженер, который сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации. Использовать подобный транспорт при оказании коммерческих услуг запрещено.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Минтранс РФ запустит тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева".
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