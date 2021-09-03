Стало известно, когда "Яндекс" запустит беспилотные такси для перевозки пассажиров

Уже в этом году компания "Яндекс" планирует запустить беспилотные такси для перевозки пассажиров, сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий проект постановления Правительства РФ, дополняющего закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций" положениями, касающимися высокоавтоматизированного транспорта.

Как уточняется, "Яндекс Go" стал единственным участником эксперимента по внедрению такой технологии. Остальные агрегаторы сочли идею перспективной, однако полагают, что это вопрос далёкого будущего.

В 2021 году "Яндекс" планирует вывести восемь коммерческих беспилотных такси на дороги Иннополиса, Татарстан. В Москве десять таких машин появятся в этом или следующем году. Всего же компания планирует нарастить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей. Отмечается, что это менее одного процента от общего количества участников дорожного движения в каждом регионе России, из чего авторы данного проекта делают вывод, что эксплуатация технологии "не окажет ощутимый социальный или экономический эффект, однако позволит полноценно испытать технологию, сделать вывод о перспективе её масштабного внедрения". Использование беспилотников в коммерческих целях должно позволить оценить востребованность сервиса в будущем.