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Блогерша из Кабула в слезах записала прощальное видео и через несколько часов погибла в аэропорту

Наджма, как и многие медийные лица, пыталась сбежать из страны, боясь преследования от нового правительства, но не смогла.

2 сентября, 09:34

Фото © YouTube / Afghan Insider

20-летняя Наджма Садеки училась на последнем курсе журналистики в университете Кабула и успешно развивала блогерскую карьеру. Девушка вместе с подругами вела канал о жизни молодёжи в Афганистане, показывая яркие улицы, рассказывая о традициях и обычаях своего народа. Но в последнем видео ей пришлось попрощаться с подписчиками, потому что она, как и другие публичные личности, осталась без работы из-за захватившего власть в стране "Талибана"*.

Видео © YouTube / Afghan Insider

Раз мы не можем теперь выходить из дома и показывать для вас Афганистан, мы решили записать последнее видео и попрощаться с вами. Жизнь в Кабуле стала очень сложной, особенно для тех, кто привык быть свободным и счастливым. Хотела бы я проснуться от этого кошмара и понять, что всё это неправда. Но нет, теперь это наша новая жизнь

Наджма Садеки

Фото © YouTube / Afghan Insider

Фото © YouTube / Afghan Insider

В консервативной стране от профессии блогерши даже её родственники были не в восторге, оборвав с ней связь. Но потом девушке стали поступать угрозы из-за того, что она показывала своё лицо широкой публике. Наджма поняла, что при новой власти лучше бежать из страны, поэтому и отправилась в аэропорт Кабула. Американским военным она предоставила доказательства, что ей опасно находиться на родине, но её не стали слушать, пишет Daily Mail.

Фото © YouTube / Afghan Insider

Фото © YouTube / Afghan Insider

Спустя несколько часов после публикации последнего видео Наджма погибла во время теракта в аэропорту вместе со своими братом и сестрой, которые приехали её проводить. Всего во время взрыва погибло около 170 человек. Позже другая сестра девушки — Фрешта — призналась, что Наджма надеялась сбежать из страны и продолжить журналистскую карьеру. Блогерша хотела рассказывать о жизни беженцев Афганистана, но не смогла вырваться живой.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Талибы ворвались в телестудию и заставили ведущего зачитывать новости под дулом автомата

Талибы ворвались в телестудию и заставили ведущего зачитывать новости под дулом автомата

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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