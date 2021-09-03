Роналду всё-таки получил в "Манчестер Юнайтед" легендарный седьмой номер

Звёздный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получит в команде седьмой номер. Об этом сообщает официальный сайт английского футбольного клуба.

Именно под этим номером португальский нападающий играл за "красных дьяволов" ранее. Отметим, что правила Английской премьер-лиги запрещают менять номер по ходу сезона, но после спецзапроса для "Манчестер Юнайтед" сделали исключение. До этого "семёрка" в клубе принадлежала форварду Эдинсону Кавани. Однако уругваец уступил свой номер и теперь будет выходить на поле с цифрой 21 на спине.

Сам Роналду уже поблагодарил своего партнёра по команде за то, что тот согласился отдать седьмой номер.

"Я не был уверен, что смогу снова выступать под седьмым номером. Хотел бы сказать огромное спасибо Эдинсону за этот невероятный жест", — говорится в заявлении Роналду, опубликованном в твиттере команды.