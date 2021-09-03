Роналду всё-таки получил в "Манчестер Юнайтед" легендарный седьмой номер
"Семёрку" португальцу уступил уругваец Эдинсон Кавани. Нападающий поблагодарил партнёра по клубу за такой жест.
Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"
Звёздный новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получит в команде седьмой номер. Об этом сообщает официальный сайт английского футбольного клуба.
Именно под этим номером португальский нападающий играл за "красных дьяволов" ранее. Отметим, что правила Английской премьер-лиги запрещают менять номер по ходу сезона, но после спецзапроса для "Манчестер Юнайтед" сделали исключение. До этого "семёрка" в клубе принадлежала форварду Эдинсону Кавани. Однако уругваец уступил свой номер и теперь будет выходить на поле с цифрой 21 на спине.
Сам Роналду уже поблагодарил своего партнёра по команде за то, что тот согласился отдать седьмой номер.
"Я не был уверен, что смогу снова выступать под седьмым номером. Хотел бы сказать огромное спасибо Эдинсону за этот невероятный жест", — говорится в заявлении Роналду, опубликованном в твиттере команды.
Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду спустя 12 лет после его ухода в мадридский "Реал". 36-летний нападающий подписал контракт с "дьяволами" на два года. Трансфер футболиста из "Ювентуса" обошёлся "Манчестер Юнайтед" в 15 миллионов евро. Эти деньги будут выплачены в течение пяти лет. При этом сумма может увеличиться ещё на восемь миллионов евро при достижении определённых спортивных результатов.
С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед", выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. Всего он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.
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