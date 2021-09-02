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Второй армеец за месяц: "Локомотив" объявил о переходе полузащитника Марадишвили из ЦСКА

Ранее железнодорожники усилились ещё одним экс-игроком красно-синих — Наиром Тикнизяном.

2 сентября, 18:18
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" официально объявил о переходе полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

"Футбольный клуб "Локомотив" заключил контракт с 21-летним полузащитником Константином Марадишвили. Срок соглашения — пять лет", говорится в сообщении.

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В составе ЦСКА Марадишвили провёл 40 матчей в РПЛ. Кроме того, на его счету более 40 игр в молодёжном первенстве. По неофициальным данным, за переход полузащитника "Локо" заплатил семь миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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