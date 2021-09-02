"Футбольный клуб "Локомотив" заключил контракт с 21-летним полузащитником Константином Марадишвили. Срок соглашения — пять лет", — говорится в сообщении.

В составе ЦСКА Марадишвили провёл 40 матчей в РПЛ. Кроме того, на его счету более 40 игр в молодёжном первенстве. По неофициальным данным, за переход полузащитника "Локо" заплатил семь миллионов евро.