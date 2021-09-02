Ликвидировать российский спорт: Почему Америка объявляет охоту на российских спортсменов Журналист Пётр Акопов — о том, почему российским спортсменам станет опасно посещать другие страны и зачем Конгресс решил одобрить акт политического мирового терроризма. 2 сентября, 16:13 Фото © Shutterstock

Американцы могут похищать российских спортсменов? Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров — он сказал, что не исключает того, что "США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов": "Так же, как американцы "крадут" тех, кого они в чём-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный [допинговый] тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях".

Сергей Лавров ничего не преувеличивает — просто прогнозирует ситуацию, увы, вполне вероятную. Потому что в декабре прошлого года американцы приняли "закон Родченкова", названный ими по фамилии бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, который сбежал на Запад и обвинил Россию в государственной допинговой программе. В результате на наших спортсменов и спортивные ассоциации были наложены различные санкции, действующие до сих пор, но американский закон пошёл дальше и ввёл уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил на крупных международных соревнованиях (с участием американских спортсменов) по всему миру. Теперь они могут получить до 10 лет тюрьмы. И не важно, что даже ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, было против — закон-то действует.

Понятно, почему он должен беспокоить именно Россию — вся кампания по борьбе с допингом была организована в политических целях и именно для давления на нашу страну. Никакой конспирологии — банальная геополитическая борьба, обычная политика сдерживания России.

Это никак не противоречит тому, что у нас были допинговые программы, но где их не было? Тот же Лавров напомнил анекдот про разницу между знаменитым "Мельдонием" и "Милдронатом" — "вообще никакой разницы. Просто один производится в нашей стране, а другой производится на Западе. Наш запрещён, тот не запрещён".

Подобная ситуация стала возможной, потому что мировая антидопинговая система приватизирована западными странами, напомнил Лавров, из 15 членов управляющего органа ВАДА 12 представляют западный мир. Приватизирована, впрочем, не только антидопинговая система, но и весь мир "большого спорта". Да и он, в свою очередь, является лишь частью выстроенной Западом системы глобальных институтов — от Международного валютного фонда до всевозможных всемирных организаций, вплоть до Всемирного фонда дикой природы. Все они — это часть глобального англосаксонского проекта. Конечно, в последние годы атлантистам приходится уступать часть акций в этих организациях другим силам, то есть делиться контролем и влиянием, в первую очередь с тем же Китаем, но в целом вся система международных организаций работает под управлением её создателей.

Но зачем в таком случае, во всех смыслах слова, ещё и переходить все границы, то есть принимать, например, "закон Родченкова"? Зачем дразнить недовольных? Проблема в том, что американцы просто не могут держать себя в руках и не собираются отказываться от претензий на верховенство своих законов не только над международным правом, но и над законами любых других стран. То есть и от вмешательства во внутренние дела чужих стран, и в международные правила и законы. Именно поэтому они во всех сферах жизни пытаются применять экстерриториальные меры, то есть требовать, чтобы их законы выполнялись другими странами на территории этих стран. Например, чтобы им выдавали осуждённых американским судом иностранных граждан, причём выдавали третьи страны. Так уже было неоднократно, когда граждан России по требованиям американцев задерживали в Европе, Азии или Африке, а потом, несмотря на протесты Москвы (или даже не извещая её об этом), передавали в США. Самый известный пример — Виктор Бут, долгие годы сидящий в американской тюрьме.

Может ли то же самое произойти с нашими спортсменами? Конечно, может. Прецедентов ещё не было, но нужно как минимум быть готовыми к подобным сюрпризам, следить за приговорами американских судов. Да что там спортсмены, в 1989 году, чтобы арестовать даже не осуждённого, а обвиняемого в торговле наркотиками Мануэля Норьегу, США устроили военное вторжение в независимое государство. По сути оккупировали его столицу, потому что генерал Норьега был не рядовым иностранным гражданином, а лидером Панамы.

Конечно, сейчас Америка уже не та, да и за российскими спортсменами американцы не могут охотиться на территории России, но могут попробовать задержать кого-нибудь из наших на каких-нибудь международных соревнованиях — например, в той же Прибалтике. Не посылая для этого спецназ, а потребовав от местного правительства сначала арестовать гражданина России по американскому запросу, а потом и выдать его Штатам. Ничего фантастического в таком сценарии, увы, нет.

Впрочем, стран, готовых выполнять подобные американские требования, с каждым годом становится всё меньше, что гораздо важнее любых попыток американцев навредить России.

Авторы Пётр Акопов