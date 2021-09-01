Казахстан — вторая Украина: Почему казахский Союз ветеранов грозит смертью российским политикам Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему украинский сценарий может повториться в ещё одной стране и кому выгоден очередной проект "Анти-Россия". 31 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Депутатам Госдумы Владимиру Жириновскому, Павлу Шперову, Вячеславу Никонову и Евгению Фёдорову в Казахстане пригрозили смертью. С угрозами выступили председатель казахского Союза ветеранов, объединяющего участников боевых действий на таджикско-афганской границе и других военных конфликтов, Мурат Мухамеджанов и глава незарегистрированной партии "Ел Тірегі" Нуржан Альтаев.

Эти деятели обвинили российских депутатов в том, что те якобы "давно вынашивают грязные намерения захватить Казахстан и отторгнуть исконно казахские территории в пользу России".

— Я предупреждаю: два метра ширины, два метра глубины вам найдётся на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придёт, — говорит Мухамеджанов.

Как понимать эти угрозы? Казахские активисты реально опасаются того, что несколько депутатов Госдумы отберут у Казахстана территории? Вот прямо лично приедут их отвоёвывать? Тем более странно, что российские дипломаты неоднократно подчёркивали, что речь идёт о мнении отдельных депутатов, что это не является официальной точкой зрения России. Но всё равно заявления депутатов вызывают неадекватную реакцию.

Очевидно, правда глаза колет. Ведь российские депутаты всего лишь дают объективную оценку историческим событиям. А история нашей страны такова, как к ней ни относись, что Казахстана до появления соответствующей республики в составе СССР попросту не существовало.

Нынешний Казахстан был частью Туркестанской АССР, потом Киргизской. Только в 1936-м была образована Казахстанская АССР. Да и то в составе РСФСР. К Казахстану были присоединены традиционно русские земли Уральского, Сибирского, Семиреченского казачьих войск. Кстати, само слово "казах" в применении к народу стало применяться совсем недавно, до революции нынешних казахов называли киргизами.

Тут, кстати, можно провести исторические параллели с Украиной, которая большую часть нынешней территории приобрела в составе Российской империи и СССР, после распада которого многочисленные земли, исторически населённые русскими, оказались в составе чужой страны. И Россия приняла эту реальность, что неоднократно подчёркивал и российский президент, видимо, в качестве ответа таким вот деятелям, которые спят и видят, как Россия захочет вернуть своё.

Нравится это кому-то у нас или нет, но поезд ушёл, есть объективная реальность, с которой надо считаться. И все разговоры о том, что Россия когда-то подарила земли Украине, Казахстану или ещё кому — это сугубо исторический, научный дискурс. Не политический. Политики тут нет. Просто не надо забывать историю.

А вот деятели типа Мухамеджанова и Альтаева как раз хотят перевести дискурс в политический. И не просто забыть историю и заставить забыть её своих соотечественников, но и переписать. Создать новую историю, в которой великий и свободный казахский народ с якобы тысячелетней историей веками угнетала "варварская Россия". Ничего не напоминает? На Украине это уже давно возведено в ранг официальной историографии. Очевидно, в Казахстане кому-то не терпится повторить этот путь.

Конечно, можно сказать, что как мнение Жириновского и Никонова не является официальной позицией российского МИДа, так и мнение Мухамеджанова и Альтаева не является официальной позицией Казахстана. Но тут, во-первых, хочется возразить, что в России никто не угрожает убийством казахстанским политикам, это, вообще-то, переход красной черты и уголовная статья в любой нормальной стране.

Ну, а во-вторых, мнение Мухамеджанова и Альтаева — это уже не мнение двух маргиналов, которым задурили головы националистической пропагандой. Подобные настроения, начинающиеся с признания Российской империи "оккупантом" и неизбежно ведущие к признанию "оккупантами" всех русскоязычных в Казахстане, распространяются с пугающей скоростью.

Интересный факт. Оказывается, Мухамеджанов и Альтаев связаны с организатором так называемых языковых патрулей и националистических акций Til Maydani ("Волна языка") Куатом Ахметовым. Напомню, недавно в Казахстане разгорелся скандал из-за роликов Ахметова, в которых активисты ходят по магазинам и придираются к продавцам, говорящим на русском языке, называют их фашистами и гастарбайтерами. А на одном из этих роликов активисты заставляют русскую жительницу Актау извиняться на камеру за её утверждение о том, что этот город был построен русскими.

Как выяснили российские журналисты, в сентябре 2020 года Ахметов вместе с депутатами нижней палаты парламента и сотрудниками из администрации президента республики принял участие в онлайн-конференции "Единство языка — единство народа", на которой глава Комитета языковой политики Галымжан Мельдешов призвал начать активную работу по внедрению казахского языка в сферу услуг. Он заявил о необходимости сигнализировать о случаях, когда работники не могут обслуживать клиентов на казахском языке.

Не этим ли занимается Ахметов? Кто-то ещё верит, что это мнение кучки политических маргиналов, на которых и внимания-то обращать не стоит? Увы, многие так же не обращали внимания на рост националистических настроений на Украине. А ведь там всё тоже начиналось с призывов защищать рiдну мову и переписывания истории, в которой России отводилась роль "оккупанта" и "колонизатора". Всё это пытались объяснить ростом национального самосознания. Опять же казахстанские активисты в ответ, наверняка, скажут, что Казахстан не Украина, что там такого не может быть просто потому, что не может быть. Что Казахстан и Россия близкие и дружественные страны.

А Украина до 2014 года не была братской и дружественной страной? Кто-то ещё во время Майдана мог представить себе, что в стране полыхнёт настоящая гражданская война и ряд регионов не захочет оставаться в её составе?

Теперь, кстати, казахские националисты пугают население крымским примером, мол, захочет Россия — и отберёт русскоязычный север Казахстана. Умалчивая только о том, что Крым решил отделиться от Украины в ответ на приход к власти националистов, только осознав, что это банально единственный способ выжить. Не было бы культивирования националистических настроений, нападок на русский язык, переписывания истории — не было бы Майдана. Значит, не было бы гражданской войны, а Крым и Донбасс до сих пор были бы частью Украины. Неужели именно этот путь желает повторить Казахстан? Украинского примера мало?

Сегодня "активисты" угрожают убийством российским депутатам. Понятно, что до них руки не дотянутся. А как насчёт тех жителей Казахстана, кто не побоится вслух говорить правду, не побоится учить своих детей настоящей истории, неправильной, с точки зрения активистов, да и по факту властей республики? Ну или просто тех, кто хочет разговаривать на родном языке и отрицает принудительную ассимиляцию?

Вопрос в том, когда уже националисты перейдут от слов к делу и начнут реально бить и даже убивать оппонентов на территории, где они чувствуют свою власть? Тем более что речь идёт не о дворовых хулиганах, а о профессиональных военных, людей, обученных убивать. Опять же кто-то возразит, что это кадровые офицеры, многие из которых прошли ещё советскую школу. А мало ли таких в составе ВСУ и даже нацбатов убивало мирных жителей Донбасса, причём не только по приказу, но и из идейных соображений?

Причиной того, что произошло с Украиной, стало молчаливое покровительство росту националистических процессов со стороны властей республики и молчание Москвы. Судя по всему, власти Казахстана не готовы душить эту заразу в зародыше, а значит, украинский сценарий может повториться ещё в одной стране.

Авторы Дмитрий Родионов