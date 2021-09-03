Битва за иностранцев: Как лимит на легионеров может спровоцировать войну между РФС и Минспорта Кажется, что нашим болельщикам остаётся только запастись попкорном и ждать момента, когда такие необходимые преобразования случатся. 2 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Тема реформ российского футбола в последние месяцы была актуальна как никогда. Позор на Евро-2020, провальные матчи наших клубов в еврокубках и вылеты из них. Всё это порядком надоело и болельщикам, и чиновникам. Главная тема — лимит на легионеров, вокруг которой мнений стало настолько много, что уже сложно понять, кто за, а кто против. Правда, здесь же рисуется иная проблема: пока РФС вовсю кричит о необходимости его отменять, в Минспорта придерживаются другой позиции.

Утверждать всё равно будет Министерство спорта

Буквально несколько дней прошло с того момента, как клубы РПЛ обсудили возможные реформы чемпионата, в том числе и отмену лимита на легионеров. У команд на этот счёт, так же как и по поводу остальных возможных изменений, разные позиции. Поэтому клубы пока что ни к чему не пришли.

На этом фоне на первый план вышел министр спорта РФ Олег Матыцин, который заявил, что отменять лимит на легионеров в нашей стране никак нельзя.

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— Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определённую цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если теоретически будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам? — отметил Матыцин.

Позже министр заметил, что от РФС никаких обращений на счёт лимита и других реформ ведомство не получало, и подчеркнул, что решение по отмене ограничения на число иностранцев будет утверждаться именно в Минспорте. Получается, что чего бы там ни хотели в РФС, а без "визы" от ведомства обойтись не получится.

Кроме Матыцина, против отмены лимита выступает ещё один видный российский чиновник — Виталий Мутко. В прошлом президент РФС был тем, кто активно продвигал введение этого ограничения в наш футбол, а также был одним из первых его критиков.

— Почему мы всё время говорим только о лимите? Ведь лимит — это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции — это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас было "Динамо Португалия", я это хорошо помню. Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит? — продолжил Мутко.

Позиция РФС

Давно известно, что все основные лица в РФС выступают за отмену лимита на легионеров. Нынешние боссы считают, что мера полностью себя изжила и нужно дать российским футболистам конкурировать с иностранцами на абсолютно равных условиях. К тому же "поколение лимита" так и не добилось каких-либо успехов.

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— Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе, — заявлял несколько недель назад президент РФС Александр Дюков.

Примерно тех же позиций придерживается и нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин, отношение которого к данной проблеме сформировалось достаточно давно.

— По лимиту на легионеров — не изучал этот проект, мне не до этого. Моё отношение к лимиту вы знаете с 2008 года. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Чехии, Финляндии, ещё где-то, — говорил Карпин.

Об отмене высказываются и топ-клубы РПЛ. По сути, им отмена лимита может развязать руки и выпустить их на большой международный рынок, где не составляет труда найти нужного игрока, не обращая внимания на его паспорт. Этого опасаются команды из нижней части таблицы, у которых таких финансовых возможностей попросту нет.

Министерство против союза

С учётом всех позиций становится понятно, что нас ждёт очередное противостояние и столкновение интересов. Минспорт будет ратовать за то, что отменять лимит нельзя, а РФС всеми силами попытается доказать, что именно он и тормозит развитие российского футбола.

К чему это приведёт, предсказать сложно. С одной стороны, РФС — достаточно самостоятельная организация. Равно как и весь футбол, который зачастую живёт сам по себе и не зависит от разных министерств. С другой — Матыцин чётко дал понять, что без согласования ведомства никакие реформы не пройдут.

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Самый реальный вариант развития событий — поиск компромиссов. Значит это только одно: Россию ждёт новая версия лимита на легионеров. Каким он будет — другой вопрос. "8+17" или же "4+7" — значения не имеет. Понятно, что любой вариант ограничительных мер РФС будет принимать скрепя сердце.

Существует и ещё более странный вариант компромисса — налог на легионеров. Предложил его глава голландской HyperCube, которая занимается реформированием российского футбола. По крайней мере звучит такой шаг очень даже странно.

— Есть проблема: у вас недостаточно молодых российских игроков. Но прямо сейчас её решить невозможно, сделать это на два-три сезона не получится. Для того чтобы русские клубы снова стали великими, потребуется время. В долгосрочном плане я бы особо легионеров не притягивал в Россию. Но если вы введёте ограничения, то хорошо, оставим это на усмотрение рынка, дадим клубам возможность покупать легионеров, но, только если клуб покупает легионеров, они должны понимать, что тоже должны вносить свой вклад в развитие российского футбола на будущее. Я предлагаю ввести налог, как в разных видах спорта в США, — подчеркнул Питер Ньювенхейс.

Не стоит исключать и того, что РФС будет до последнего идти по пути полной отмены лимита. И тогда уже точно между союзом и целым Министерством спорта начнётся негласная война за иностранцев или же, наоборот, своих футболистов. С учётом последних решений РФС, в особенности об отставке Станислава Черчесова, этот вариант тоже вполне реален. Ведь тогда Олег Матыцин призывал не спешить и говорил о долгосрочной перспективе, но РФС пошёл по собственному пути.

Одно ясно точно: наш футбол ждёт множество интересных преобразований. Лимит — лишь один пункт, который может стать серьёзным яблоком раздора между самыми разными сторонами. Огорчает ещё и тот факт, что все эти споры и разные позиции могут затянуть такие необходимые нашему футболу реформы. По всей видимости, российским болельщикам остаётся лишь запасаться поп-корном и смотреть за тем, как всё будет развиваться дальше.

Авторы Шамиль Гаджиев