В Киеве призвали к санкциям против "Газпрома" за недопуск других стран к поставкам газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о планах Украины заключить контракты на транзит топлива с европейскими компаниями.
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Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что против "Газпрома" нужно ввести санкции в случае блокирования поставок топлива из других стран. По его словам, гарантией энергетической безопасности для Киева являются контракты с европейскими компаниями на транзит газа.
"Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет, и если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции", — сказал Витренко в эфире телеканала "1+1".
Глава "Нафтогаза", который находится вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в США, добавил, что в Киеве ждут обещанных консультаций на техническом уровне. Их, по его словам, должна устроить Германия.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину, если в Киеве захотят этого. При этом он уточнил, что таких разговоров не ведётся. Политолог Владимир Оленченко рассказал о возможностях РФ в случае отказа Украины в транзите газа.
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