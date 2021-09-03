НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Киеве призвали к санкциям против "Газпрома" за недопуск других стран к поставкам газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о планах Украины заключить контракты на транзит топлива с европейскими компаниями.

2 сентября, 22:40
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что против "Газпрома" нужно ввести санкции в случае блокирования поставок топлива из других стран. По его словам, гарантией энергетической безопасности для Киева являются контракты с европейскими компаниями на транзит газа.

"Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет, и если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции", — сказал Витренко в эфире телеканала "1+1".

На Украине заявили о необходимости транзита российского газа ещё минимум 13 лет

На Украине заявили о необходимости транзита российского газа ещё минимум 13 лет

Глава "Нафтогаза", который находится вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в США, добавил, что в Киеве ждут обещанных консультаций на техническом уровне. Их, по его словам, должна устроить Германия.

Политолог указал на отсутствие рубильника, который бы выключил "Северный поток – 2" по указке США

Политолог указал на отсутствие рубильника, который бы выключил "Северный поток – 2" по указке США

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину, если в Киеве захотят этого. При этом он уточнил, что таких разговоров не ведётся. Политолог Владимир Оленченко рассказал о возможностях РФ в случае отказа Украины в транзите газа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1