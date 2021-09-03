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Росимущество поддержало инициативу ОНФ о передаче конфиската малоимущим

В ведомстве выразили готовность к дальнейшей проработке этого вопроса и обсуждению в рамках экспертных совещаний.

2 сентября, 23:27

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Росимущество поддержало инициативу о передаче части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества нуждающимся группам населения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Пономарёва в адрес Общероссийского народного фронта (ОНФ), который выступил с этой идеей.

"Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний", — говорится в письме.

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Ранее ОНФ обратился в Росимущество с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определённого периода. Общественники отметили, что ценные товары уничтожаются партиями, в то время как граждане нуждаются в самом необходимом. В ОНФ уточнили, что речь идёт только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны годными. Авторы инициативы предложили сделать операторами по распределению помощи благотворительные организации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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