Росимущество поддержало инициативу ОНФ о передаче конфиската малоимущим

Росимущество поддержало инициативу о передаче части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества нуждающимся группам населения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Пономарёва в адрес Общероссийского народного фронта (ОНФ), который выступил с этой идеей.

"Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний", — говорится в письме.

Ранее ОНФ обратился в Росимущество с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определённого периода. Общественники отметили, что ценные товары уничтожаются партиями, в то время как граждане нуждаются в самом необходимом. В ОНФ уточнили, что речь идёт только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны годными. Авторы инициативы предложили сделать операторами по распределению помощи благотворительные организации.