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Полузащитник Фомин покинул расположение сборной России из-за боли в спине

Футболиста отпустили в московское "Динамо" для дальнейшей диагностики и лечения.

2 сентября, 23:15
<p>Даниил Фомин. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Даниил Фомин. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Полузащитник сборной России по футболу Даниил Фомин покинул расположение национальной команды перед встречей с Кипром из-за боли в спине. Об этом сообщается на сайте РФС.

"Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", — сказал старший врач сборной Владимир Хайтин.

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Россия сыграет с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира – 2022 на выезде 4 сентября. 7 сентября в Москве состоится матч против Мальты.

Напомним, 1 сентября сборная России сыграла вничью с командой Хорватии. Матч, прошедший в Москве, завершился со счётом 0:0.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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