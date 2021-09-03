Полузащитник Фомин покинул расположение сборной России из-за боли в спине
Футболиста отпустили в московское "Динамо" для дальнейшей диагностики и лечения.
Даниил Фомин. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитник сборной России по футболу Даниил Фомин покинул расположение национальной команды перед встречей с Кипром из-за боли в спине. Об этом сообщается на сайте РФС.
"Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", — сказал старший врач сборной Владимир Хайтин.
Россия сыграет с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира – 2022 на выезде 4 сентября. 7 сентября в Москве состоится матч против Мальты.
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Напомним, 1 сентября сборная России сыграла вничью с командой Хорватии. Матч, прошедший в Москве, завершился со счётом 0:0.
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