Полузащитник Фомин покинул расположение сборной России из-за боли в спине

Полузащитник сборной России по футболу Даниил Фомин покинул расположение национальной команды перед встречей с Кипром из-за боли в спине. Об этом сообщается на сайте РФС.

"Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", — сказал старший врач сборной Владимир Хайтин.

Россия сыграет с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира – 2022 на выезде 4 сентября. 7 сентября в Москве состоится матч против Мальты.