СМИ: ПВО Сирии отражает атаку Израиля в небе над Дамаском

Средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку в небе над Дамаском и его окрестностями. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник.

По его данным, нападение совершила Армия обороны Израиля из воздушного пространства Ливана. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.