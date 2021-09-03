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СМИ: ПВО Сирии отражает атаку Израиля в небе над Дамаском

По данным источников, нападение было совершено из воздушного пространства Ливана.

3 сентября, 00:04

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку в небе над Дамаском и его окрестностями. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник.

По его данным, нападение совершила Армия обороны Израиля из воздушного пространства Ливана. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

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В августе сообщалось, что комплексы ПВО российского производства в Сирии сбили 22 из 24 ракет Израиля.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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