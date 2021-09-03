СМИ: ПВО Сирии отражает атаку Израиля в небе над Дамаском
По данным источников, нападение было совершено из воздушного пространства Ливана.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку в небе над Дамаском и его окрестностями. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник.
По его данным, нападение совершила Армия обороны Израиля из воздушного пространства Ливана. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
В августе сообщалось, что комплексы ПВО российского производства в Сирии сбили 22 из 24 ракет Израиля.
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