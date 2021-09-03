Соратница Зеленского предположила, что Байден хотел сбежать со встречи с ним в туалет

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом, предположив, что лидер США хотел сбежать с переговоров в туалет.

Фотографию, на которой глава Белого дома запечатлён сидящим закинув ногу на ногу, опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" украинский политтехнолог Олег Постернак. В подписи к снимку он задался следующим вопросом: "Что там психологи говорят о позах и жестах?"