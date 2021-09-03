Соратница Зеленского предположила, что Байден хотел сбежать со встречи с ним в туалет
В Киеве обратили особое внимание на то, как сидел американский лидер во время переговоров с президентом Незалежной.
Фото © ТАСС / AP
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом, предположив, что лидер США хотел сбежать с переговоров в туалет.
Фотографию, на которой глава Белого дома запечатлён сидящим закинув ногу на ногу, опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" украинский политтехнолог Олег Постернак. В подписи к снимку он задался следующим вопросом: "Что там психологи говорят о позах и жестах?"
"Байден просто хочет в туалет", — предположила в комментариях соратница Зеленского.
Ранее Зеленский пообещал, что Украина в будущем станет успешной, сильной страной, лидером Европы. А также сравнил себя со Стивом Джобсом.
Напомним, Зеленский находится с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. На встрече в Овальном кабинете глава Белого дома заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию.
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