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Россиян предупредили о штрафах за хранение консервации в подвале

С 1 января в силу вступило постановление о противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

3 сентября, 07:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россиянам может грозить штраф в две-три тысячи рублей за хранение консервации в местах общего пользования многоквартирного дома. Дело в том, что оставлять на зиму варенье, компоты и солёные огурцы можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых — это предусматривает постановление о мерах противопожарной безопасности. Об этом рассказал управляющий партнёр юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

"Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от двух до трёх3 тысяч рублей", — цитирует Паюшина РИА "Недвижимость".

Если пожарный надзор выявляет такие нарушения, обычно он выписывает предписание УК или ТСЖ. Для них предусмотрен штраф от 6 до 15 тысяч рублей, поэтому, как уточняет юрист, им выгоднее найти виновного жителя и переложить ответственность на него.

При этом хранить консервацию в кладовых, приобретённых в собственность, жильцам не запрещено. Такие кладовые сегодня нередко проектируются в составе многоквартирных домов.

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А ранее эксперт предупредил россиян о неожиданном штрафе при сдаче жилья в аренду. Задуматься о возможных проблемах должны те арендодатели, которые подчёркивают, что сдают квартиру только лицам славянской внешности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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