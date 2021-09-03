Путин назвал дух первооткрывателя отличительной чертой жителей Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) оценил работу жителей Дальнего Востока по освоению региона. По мнению главы государства, их отличительной чертой является "дух первооткрывателя, дух тех, кто идёт вперёд".

"Дальневосточники — это пионеры, первооткрыватели. Вы представляете, какую работу надо было проделать, чтобы осваивать эту территорию, и какова она по своему масштабу. Какие необходимо было проявить личные и деловые качества, чтобы добиться такого результата", — сказал глава государства.

Путин также отметил, что и сегодняшнее поколение дальневосточников в значительной степени является первооткрывателями, потому что "многое, что здесь происходит, делается впервые".