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Мутко рассказал, когда в России будет ипотека под 3%

Он отметил, что в настоящее время ставка не может быть снижена, поэтому государство поддерживает льготные программы.

3 сентября, 07:35

Мутко — про ипотеку под 3 процента. Видео © LIFE

В России ипотека под три процента будет тогда, когда правительство будет продавать облигации федерального займа (ОФЗ) под три процента, сказал Лайфу генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО "Дом.рф" Виталий Мутко.

Он отметил, что на сегодняшний день процент не может быть снижен, поэтому государство поддерживает различные льготные программы, в частности, предоставляет семьям и жителям Дальнего Востока ипотеку по сниженной ставке: под шесть и под два процента соответственно.

"Большую надежду испытываем на семейную ипотеку", — добавил Мутко.

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Ранее Мутко рассказал, когда стабилизируются цены на рынке жилья в России. По его словам, объём выдачи ипотеки в текущем году будет приблизительно на том же уровне, что и в 2020-м.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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