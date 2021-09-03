Мутко рассказал, когда в России будет ипотека под 3%
Он отметил, что в настоящее время ставка не может быть снижена, поэтому государство поддерживает льготные программы.
Мутко — про ипотеку под 3 процента. Видео © LIFE
В России ипотека под три процента будет тогда, когда правительство будет продавать облигации федерального займа (ОФЗ) под три процента, сказал Лайфу генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО "Дом.рф" Виталий Мутко.
Он отметил, что на сегодняшний день процент не может быть снижен, поэтому государство поддерживает различные льготные программы, в частности, предоставляет семьям и жителям Дальнего Востока ипотеку по сниженной ставке: под шесть и под два процента соответственно.
"Большую надежду испытываем на семейную ипотеку", — добавил Мутко.
Ранее Мутко рассказал, когда стабилизируются цены на рынке жилья в России. По его словам, объём выдачи ипотеки в текущем году будет приблизительно на том же уровне, что и в 2020-м.
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