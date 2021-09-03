Путин призвал запустить по Севморпути грузовые рейсы между Владивостоком и Петербургом

Глава государства отметил необходимость оценить перспективы такого круглогодичного "транспортного коридора".

Президент России Владимир Путин призвал с 2022 года открыть регулярные грузовые рейсы между Владивостоком и Петербургом по Северному морскому пути в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Прозвучало предложение запустить по Северному морскому пути контейнерную линию на регулярной круглогодичной основе. Надо внимательно, но не затягивая, оценить перспективы такого транспортного коридора. Это чрезвычайно важная вещь, мы обязательно должны это сделать, и мы сделаем это в конце концов", — сказал глава государства.

Путин также отметил, что рассматривается возможность запуска первых регулярных рейсов по перевозке грузов, включая контейнеры, между Владивостоком и Санкт-Петербургом с 2022 года. Это необходимо для того, чтобы "обкатать маршрут" и сформировать его грузовую базу.