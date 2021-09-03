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Путин допустил расширение программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Ею пользуются не только молодые семьи, но и участники "Дальневосточного гектара".

3 сентября, 07:43
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Правительство России рассмотрит возможность расширения льготной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке, которой уже воспользовались десятки тысяч семей. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

"Около 24 тысяч семей уже смогли решить такой вопрос с помощью кредита. Есть предложение расширить программу льготного ипотечного кредитования за счёт других категорий и специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим [этот вопрос]", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

Путин заявил, что пандемия не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока

Путин заявил, что пандемия не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока

По словам главы государства, такой возможностью пользуются не только молодые семьи, но и те, кто приобретает земельные участки по программе "Дальневосточный гектар".

Ранее президент РФ заявил, что столь высокий интерес к развитию дальневосточного региона говорит о том, что экономическая жизнь России стремительно возвращается к докризисному состоянию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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