Путин допустил расширение программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Ею пользуются не только молодые семьи, но и участники "Дальневосточного гектара".

Правительство России рассмотрит возможность расширения льготной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке, которой уже воспользовались десятки тысяч семей. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

"Около 24 тысяч семей уже смогли решить такой вопрос с помощью кредита. Есть предложение расширить программу льготного ипотечного кредитования за счёт других категорий и специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим [этот вопрос]", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

По словам главы государства, такой возможностью пользуются не только молодые семьи, но и те, кто приобретает земельные участки по программе "Дальневосточный гектар".